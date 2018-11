Chášakdžího vražda jako výzva pro českou diplomacii

20. 11. 2018 / Daniel Veselý

Ačkoli českou politickou scénou otřásá další Babišův skandál, svět jako obvykle řeší úplně jiné problémy. Třebaže přední světová periodika o údajném únosu Babišova syna na Krym informovala, tato kauza měla jepičí život. Jedná se totiž o událost, jež na rozdíl od Chášakdžího případu nemá světový přesah. Brutální Chášakdžího vražda se úzce dotýká především zemí, jejichž političtí představitelé se Saúdskou Arábií udržují přátelské ekonomické a vojenské vztahy. A v sázce není nic menšího než ukončení největší humanitární tragédie současnosti odehrávající se čtvrtým rokem v Jemenu. Kauza se sice primárně týká velkých světových hráčů, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie a Kanada, avšak ani Česká republika v tomto ohledu nestojí stranou. Tuzemská veřejnost, která citlivě reaguje na vraždy novinářů v Rusku, na Slovensku i jinde, by proto kauzu Chášakdží neměla pouštět ze zřetele.

Chášakdžího násilnou smrt lze chápat jako katalyzátor geopolitických změn, kdy dochází k nahlodávání zdánlivě nerozborných mocenských vazeb. Dříve nemyslitelné dokáže změnit tragické úmrtí prominenta těšícího se dobré pověsti ve vlivných kruzích na Západě a Blízkém východě.



Washington minulý týden uvalil ekonomické sankce na 17 Saúdů, kteří jsou podle dostupných důkazů zapleteni do novinářovy vraždy, zatímco skupina demokratických a republikánských senátorů usiluje o implementaci legislativy mající za cíl ukončit americkou vojenskou podporu pro Rijád. Německo poté, co jako jediná významná západní země zmrazilo vojenské zásilky do ropné monarchie, vydalo zákaz vstupu do schengenského prostoru pro 18 saúdských občanů obviněných z Chášakdžího vraždy. Tento krok byl realizován v koordinaci s předními exportéry zbraní do Saúdské Arábie - Velkou Británií a Francií.

Sankce však postihují pouze obyčejné pěšáky, jež Rijád v rámci silně cinknutého vyšetřování zatkl. Saúdští žalobci dokonce požadují trest smrti pro pět podezřelých, aby tak Rijád efektivně umlčel vykonavatele vraždy a zároveň klíčové svědky a aby korunní princ zůstal bez poskvrny. Za svého nezdárného syna se podle očekávání postavil i saúdský král Salmán, který ve svém pondělním projevu před Poradní Radou vychvaloval saúdskou justici, aniž by zmínil Chášakdžího případ a rostoucí deziluzi mezinárodního společenství z MSB.

Nicméně žádná ze západních zemí se navzdory poznatkům CIA neodvážila sankcionovat hlavního podezřelého, tedy Mohameda bin Salmána. Pokud americká Ústřední zpravodajská služba, vycházeje z vícerých důkazů, označí za iniciátora Chášakdžího likvidace předního oblíbence Bílého domu, neexistuje důvod k pochybnostem. Je zjevné, že přednost mají mnohamiliardové kontrakty, zadržování šíitského Íránu či Trumpův „mírový plán“ pro Izrael a Palestinu. Mohamed bin Salmán na Západě investoval do své reformátorské image miliony dolarů a nutno podotknout, že tradiční sdělovací prostředky mu v tomto úsilí vycházely vstříc.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček sice tento zločin důrazně odsoudil a odvolal jednoho diplomata z ambasády v Rijádu, ale to je asi tak všechno. Česká diplomacie jako obvykle zaujala statickou pozici a patrně vyčkává, jak se v úterý k verdiktu CIA vyjádří Trumpův Bílý dům. Černínský palác by však konečně mohl vystoupit ze svého stínu a v rámci EU požadovat potrestání skutečného viníka Chášakdžího vraždy. Je načase, aby někdo konečně prohlásil, že král je nahý. Jedná se sice o odvážný diplomatický krok, nicméně Česká republika v žádném ohledu není závislá na exportu do Saúdské Arábie, takže riskuje méně než jiné země. Ostatně ministr Petříček by v praxi konečně realizoval svůj apel na důsledné dodržování lidských práv. Kdyby západní státy uvalily sankce na Mohameda bin Salmána, celá jeho politická agenda včetně genocidního tažení v Jemenu by se zhroutila jako pověstný domeček z karet.