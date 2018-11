CIA: Vraždu novináře Chášakdžího nařídil korunní princ Salman

17. 11. 2018





Americká CIA dospěla k závěru, že vraždu novináře Džamala Chášakdžího přímo nařídil saúdský korunní princ Mohammed bin Salman. Saúdská vláda lživě tvrdí, že s ní neměl nic společného.



CIA zkoumala četné důkazy a zdroje, včetně telefonního rozhovoru princova bratra Chalida bin Salmana, saúdského velvyslance v USA, s Chášakdžím. Chalid doporučil Kášakdžímu, aby se dostavil na saúdský konzulát v Istanbulu pro své dokumenty, a ujistil ho, že to bude zcela bezpečné.

CIA považuje Mohammeda za "dobrého technokrata", ale také za nestabilního a arogantního člověka, který "jede on nuly do stovky a nechápe, že některé věci nesmí dělat".CIA také zkoumala telefonát z konzulátu po usmrcení Chášakdžího mezi členem vražedného týmu Maherem Mutrebem, často se vyskytujícím po boku Salmana, a Sauda al-Quahtaniho, jednoho s nejbližších Salmadových poradců, Mutreb Qahtanimu sdělil, že "operace byla provedena".Salman prý považal Chášakdžího za "nebezpečného islamistu" podporujícího Islámské bratrstvo, a stěžoval si na něho Jaredu Kushnerovi a americkému poradci pro národní bezpečnost Johnu Boltonovi, který se ostře staví proti Islámskému bratrstvu a považuje ho za hrozbu.Není jasné, zda Saúdská Arábie skutečně popraví osoby, které nyní obviňuje z vraždy Chášakdžího. "Mohlo by to být provedeno hned, nebo až za 20 let," konstatoval jeden americký činitel s tím, že to, jak Salmán bude zacházet se svými podřízenými, vysoce ovlivní jeho budoucí postavení.Podrobnosti v angličtině ZDE