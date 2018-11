Nový brazilský ministr zahraničí: Globální oteplování je marxistické spiknutí

16. 11. 2018





Nový brazilský prezident Jair Bolsonaro si zvolil ministrem zahraničí Ernesta Araúja, člověka, který je přesvědčen, že globální oteplování je spiknutí "kulturních marxistů", jehož cílem je udusit západní ekonomiky a podpořit rozvoj Číny.



Ernesto Araújo bylo donedávna nevýznamný úředník, který psal na blogu o "kriminalizaci" červeného masa, ropy a heterosexuálního sexu. Teď se stane brazilským ministrem zahraničí a bude ve světě zastupovat 200 milionů Brazilců a největší a biologicky nejvíce diverzifikovaný prales na světě, amazonský prales.

Ohrozí to světové hnutí akcí proti globálnímu oteplování.Brazílie byla zemí, kde se poprvé r. 1992 sešlo mezinárodní společenství a jednalo tam o nutnosti omezit emise skleníkových plynů. Právě brazilští diplomati hráli významnou roli při nalézání kompromisů mezi postoji a zájmy bohatých a chudých států, zejména během přípravy pařížské dohody o boji proti globálnímu oteplování z roku 2015.Avšak až nová brazilská vláda převezme v lednu moc, do čela ministerstva zahraničí se postaví muž, který tvrdí, že klimatologie je pouhým "dogmatem".Jeho cílem, napsal Araújo, je "pomoci Brazílii i světu, aby se osvobodil od globalistické ideologie", která je protikřesťanská. Araújo tvrdí, že ekologie se stala rukojmím levicových politiků, kteří ji zneužívají jako nástroje pro ovládnutí světa."Toto dogma je zneužíváno pro ospravedlnění prohlubování regulačních pravomocí státu nad ekonomikou a moci mezinárodních institucí nad národními státy a jejich obyvatelstvem. Cílem je potlačit hospodářský růst v demokratických kapitalistických zemích a podporovat růst Číny," napsal.Tvrdí také, že středolevicová Dělnická strana v Brazílii "kriminalizuje sex a rozmnožování, tvrdí, že heterosexuální sex je znásilnění a každé nově narozené dítě je rizikem pro tuto planetu, protože to povede k zintenzivnění emisí uhlíku." Obvinil také tuto stranu, že kriminalizuje červené maso, ropy, spreje a disneyovky.Podrobnosti v angličtině ZDE