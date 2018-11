Studie pro Kongres: Americká vojenská převaha "v nebezpečné míře" eroduje

16. 11. 2018

Spojené státy ztratily v nebezpečné míře vojenský náskok a mohou potenciálně prohrát ve válce s Čínou nebo Ruskem, uvádí studie vypracovaná kongresovou komisí, informují Paul Sonne a Shane Harris.

Komise pro strategii národní obrany tvořená bývalými špičkovými představiteli z řad Republikánů a Demokratů vybranými Kongresem, zhodnotila letošní strategii národní obrany Trumpovy administrativy. Ta nařizuje velkou reorganizaci amerických ozbrojených sil, aby byly schopny soupeřit s Pekingem a Moskvou v éře obnoveného velmocenského soupeření.

Ačkoliv komise podpořila cíle nové strategie, současně varovala, že Washington nejedná dost rychle a nedostatečně investuje, aby tuto vizi uvedl do praxe. Tím riskuje další erozi americké vojenské převahy, která může vyústit ve stav nouze.

Čína a Rusko souběžně usilují o nadvládu ve svých regionech a schopnost použít vojenské síly v globálním měřítku, když jejich autoritářské vlády usilují o výstavbu armády namířenou jasně proti USA.

"Existuje silný strach z uspokojení, že si lidé natolik zvykli na Spojené státy dosahující ve světě, čeho chtějí, včetně vojenství, že neposlouchají varování," říká Kathleen H. Hicksová, bývalá vysoká představitelka Pentagonu v Obamově administrativě. "Snažíme se spustit červený majáček."

Obrázek národněbezpečnostního prostředí načrtnutý dvanáctičlennou komisí je bezútěšný. Americké armádě, která se po dekády těšila nesporné nadvládě, se nedostává zdrojů, inovací a prioritizací, které by potřebovala k soupeření s Čínou a Ruskem připomínajícím studenou válku.

Vojenská rovnováha se vychýlila v neprospěch Spojených států v Evropě, Asii a na Blízkém východě, což podkopává důvěru amerických spojenců a zvyšuje pravděpodobnost vojenského konfliktu, zjistila komise studiem tajných dokumentů, briefingy Pentagonu a rozhovory s předními bezpečnostními představiteli.

"Americká armáda by mohla v příštím konfliktu utrpět nepřijatelně vysoké ztráty a přijít o hlavní kapitálová aktiva. Může mít potíže vyhrát, nebo možná prohraje, válku s Čínou nebo Ruskem," uvádí zpráva. "Spojené státy zvlášť ohrožuje riziko přečíslení, pokud by jejich ozbrojené síly byly nuceny bojovat současně na dvou nebo více frontách."

V seznamu 32 doporučení komise vyzývá Pentagon, aby vysvětlil, jak hodlá porazit velmocenské rivaly v soupeření a válce. Útočí na Trumpovu strategii za to, že občas spoléhá na "pochybné předpoklady a slabou analýzu" a nedává odpovědi na "kritické otázky".

Eric Edelman, vysoký představitel Pentagonu za Bushovy administrativy, tvrdí, že zpráva zápasí s důsledky ignorování mnohaletého varování ohledně rozkladu americké vojenské moci.

Rusko a Čína se "poučily z toho, co jsme udělali. Poučily se z našeho úspěchu. A zatímco jsme se zabývali jiným typem válčení, připravovali se na prvotřídní válčení, jímž jsme se ve skutečnosti po velmi dlouhou dobu nezabývali," sdělil Edelman Michaelu Morellovi, bývalému řediteli CIA a také členu komise.

Podle Edelmana lidé ztratily z dohledu fakt, jak komplikované je nyní mezinárodní bezpečnostní prostředí, a americká veřejnost a Kongres z řady důvodů nevěnovaly pozornost tomu, nakolik je situace naléhavá.

Komise tvrdí, že navzdory nákladům ve výši 716 miliard v roce 2018, což je čtyřikrát více než v Číně a více než desetkrát více než v Rusku, úsilí reorganizovat bezpečnostní establishment podle potřeb stávajících hrozeb trpí nedostatkem zdrojů. Zpráva doporučuje, aby Kongres v příštích dvou letech zrušil zastropování rozpočtu na obranu, které v minulosti omezilo schopnost ozbrojených sil dlouhodobě plánovat.

Výzva k dalšímu posílení obranných výdajů přichází ve chvíli, kdy Demokraté přebírají Sněmovnu reprezentantů a usilují o oslabení klíčových programů Pentagonu. A také poté, co Bílý dům instruoval Pentagon, aby omezil výdaje na příští rok zhruba o 4,5 %, neboli přibližně 33 miliard dolarů, když se v důsledku snížení daní výrazně prohloubil federální deficit.

Prezidentův poradce pro národní bezpečnost John Bolton nedávno prohlásil, že očekává víceméně stagnaci obranných výdajů v příštích letech a naznačil, že Pentagon bude muset provést reorganizaci s využitím fondů získaných škrty v jiných oblastech.

Peníze ušetřené Pentagonem však nebudou stačit na investice, které ozbrojené síly potřebují k provádění nové národněbezpečnostní strategie, zjistila komise. Tvrdí také, že by se Kongres měl zabývat celým federálním rozpočtem, včetně mandatorních výdajů a daňových výnosů, aby stabilizoval národní finance.

Kritici zprávy tvrdí, že komise doporučuje financování ve všech oblastech, které je v daných podmínkách nereálné. Jeden z členů komise, penzionovaný armádní důstojník Andrew Krepinevich, napsal, že komise nedokázala aplikovat analytickou přísnost na vlastní doporučení, zatímco z téže slabiny obvinila Pentagon.

Komise tvrdí, že aby námořnictvo dokázalo čelit Rusku a Číně, mělo by rozšířit ponorkovou flotilu a kapacitu námořní přepravy. Letectvo by mělo zavést více průzkumných platforem a letounů dlouhého dosahu kategorie stealth. Armáda by pak měla usilovat o více tanků, o přesně naváděné střely dlouhého doletu a posílit protiletadlovou obranu a logistiku.

Zpráva doporučuje modernizaci jaderných sil, vývoj nových systémů protivzdušné a protiraketové obrany. Další oblastí zájmu jsou inovace.

Označuje akviziční programy Pentagonu jako příliš se vyhýbající riziku a vyzývá ministerstvo a Kongres, aby vytvořily novou kategorii pilotních programů zaměřených na "technologické skoky".

