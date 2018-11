Život ve rvandě

Demokracii lze také definovat jako formu vlády umožňující nekrvavé střídání u moci. Takové střídání má ovšem některé nezbytné podmínky: Například pokud na politika v důležité funkci padne vážné podezření, sám odstoupí až do vyšetření kauzy. Pakliže se očistí, smí se později vrátit - ne však zůstat v úřadu, v němž by mohl ovlivňovat či mařit vyšetřování.

To, čemu se říká "neliberální demokracie", co však podle zmíněného výměru demokracií ve skutečnosti není, vede své záležitosti jinak. Naivní požadavek, aby politik u moci dodržoval aspoň pravidla zápasení ve volném stylu, je soustavně odmítán coby "kampaň" a "účelovka". Faktický mocenský monopol žádná pravidla neuznává, kromě jediného: Boje o moc vedeného všemi prostředky. Tohle už opravdu není demokracie. To je, vážení, prostě rvanda.