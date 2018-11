Římská primátorka přejmenuje ulice připomínající příznivce fašismu

16. 11. 2018

Řím přejmenuje ulice nesoucí jména prominentních fašistů z 30. let, kteří podepsali antisemitský Rasový manifest.

Týká se to ulic Via Arturo Donaggio pojmenované po bývalém předsedovi Italské psychiatrické společnosti a Via Edoardo Zavattari nedaleko zábavního parku Cinecitta World, která nese jméno zoologa.

Od publikace manifestu letos uplynulo 80 let. Dokument připravil cestu pro rasové zákony, které byly zavedeny ve stejném roce.

Rasový manifest zveřejněný 15. července 1938 v listě Il Giornale d'Italia se pokoušel "vědecky" podložit rasové zákony schválené za Mussoliniho diktatury.

Podle těchto zákonů byli italští Židé zbaveni občanství a bylo jim zakázáno vykonávat některé profese nebo se vzdělávat.

Primátorka Virginia Raggiová uvítala návrhy studentů na nové názvy ulic využívající jmen oponentů a obětí rasových zákonů. Předsedkyně římské židovské komunity Ruth Dureghellová prohlásila, že je důležité zapojit mladé lidi a umožnit jim, aby se cítili součástí historie.

Avšak v Itálii jsou dál ulice pojmenovávány po fašistech. Raggiovou údajně překvapilo, když v červnu většina politiků z Hnutí pěti hvězd, spolu s ultapravicovou organizací Italští bratři, podpořila plán na pojmenování ulice po Giorgiu Almirantem, zakladateli neofašistického Italského sociálního hnutí (MSI).

Raggiová poté požádala poradce Hnutí pěti hvězd, aby napříště zabránili pojmenovávání ulic po fašistech, antisemitech a rasistech.

"Řím je antifašistický," prohlásila v lednu Raggiová - a dodala, že doufá, že se hlavní město stane příkladem.

