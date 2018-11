Nejpravděpodobnějším důvodem k zániku demokracie bude absolutní svoboda slova

15. 11. 2018

Vzdělaný člověk neznamená dobrý člověk. Na první pohled slušný člověk neznamená dobrý člověk. Nevzdělaný člověk neznamená špatný člověk. Na první pohled neslušný člověk neznamená špatný člověk. Ok, možná chcete říct: to je snad všem jasné, nebo: vždyť to je přece logické! Ale není, píše Michal Dajč.

Kdyby totiž tyto čtyři věty byly součástí všeobecného vnímání světa a lidí, tak by možná vypadaly věci jinak.







Kdo ví, kdo je ve skutečnosti Babiš (možná je horší než si myslíme, možná ne). Kdo ví, kdo je ve skutečnosti Mayová (možná je ve skutečnosti lepší než si myslíme, možná ne).







O čem to ale určitě vypovídá, je relativnost vnímání světa.







Jsme lidé žijící ve společnosti lidí. Máme sousedy v domě, máme kolegy v práci, máme přátele v dobrém i ve zlém a máme vedle sebe lidi, kteří jdou s námi jen tak po ulici.







Když si představíme společnost jako obraz, tak na plátně uvidíme různé a různě vypadající existence, ale co neuvidíme je to, co nosí uvnitř.







Ne, šaty opravdu nedělají člověka, tento názor patří do viktoriánské Anglie (tedy, patří-li tedy vůbec někam - spíš ne, vlastně pravděpodobně nepatří ani do doby kamenné).







Máme 21. století a tím, jak se lidé oblékají často vyjadřují příslušnost nějakému kmenu. Neplatí to rozhodně jen pro subkultury, ba naopak.







Platí to široce pro mainstream s jeho značkami Gucci, Versacce a dalšími jim podobným. Toto vyjadřování buď sympatií anebo třídní příslušnosti je tu téměř od počátku věků.







Ale ani od počátku věků nejde ruku v ruce s lidstvem jedna věc. A totiž to, co si ten který člověk doopravdy myslí, ať už vypadá jakkoliv. A druhá věc, která nejde s lidstvem od počátku věků, je internet.







Nikdy jsem si nemyslel, že nejpravděpodobnější důvod k zániku demokracie bude absolutní svoboda slova. Ale dnes v tento den a v tuto chvíli je nejvýš pravděpodobné, že to tak bude.







Co jinak by znamenal Trump? Co jinak by znamenal Bolsonaro? Maniaci, kteří by bez twitteru a armády botů nezajímali pravděpodobně nikoho a nezpůsobili by pravděpodobně nic, a to i přes svůj majetek a svoje společenské postavení, dnes třímají moc nad občany a státy a hrozí vrácením světa do represí a režimu vojenských diktatur.







Možná i ten náš Babiš by byl odepsaný, kdyby prostě nemohl twítnout: "Je to puč Palermo!"





Bože, jaký nesmysl! Neříkám, že úplně rozumím době v jaké žijeme a zvykl jsem si tu žít. Ale pořád vím, že stále tu jsou lidé jako já, i když už jich možná tolik nebude (i když věřím v opak).







Lidí, kteří když na rande s holkou jim dotyčná dívčina ukazuje svých 1500 fotek na facebooku a oni v tu chvíli vědí, že z tohohle prostě nic nebude.







Lidí, kteří pořád pomůžou starší paní s nataženou rukou sejít mez. Lidí, kteří okřiknou sprosťáka v obchodě, když se chová neslušně k prodavači. Nebo těch, kteří se odváží zasáhnout do rvačky a zastat se slabšího.







Mluvil jsem sice o viktoriánské Anglii, ale skutečnost je taková, že přítomnost je mnohem složitější.





Internet způsobil, že "špinavá" image se stala součástí mainstreamu.







Dredařka na obalu nového alba Lucie. Vartecký v řadách live bandu Daniela Landy.







Dříve neslučitelné se sloučilo a stalo se realitou.







Ale jedna věc zůstala jako dřív. Pořád lidem nevidíte do hlav. A to i přesto, že každý si může kdekoliv říct cokoliv a kdekoliv může kdokoliv cokoliv napsat.







Lež je droga davů. A internet je katalyzátorem té drogy.