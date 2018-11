Jak se vraždí v západní Evropě zbraněmi prodávanými z Hlučína

18. 11. 2018





Místní dodavatel zbraní v Hlučíně Balistas, v rámci tzv. Bullet Project, prodává automatické zbraně Zoraki, které jsou schopny vypálit osm kulek za vteřinu, píše týdeník Observer. Tyto zbraně jsou vyrobeny pro střílení slepých nábojů, avšak v britském městě Bedford jsou jednoduše konvertovány ve zbraně střílející ostrými náboji a prodávány britskému a evropskému podsvětí.



Evropské policejní sbory se nyní zoufale snaží zabránit exportu takovýchto zbraní ze středovýchodní Evropy. Začalo to útokem na redaktory francouzského listu Charlie Hebdo v roce 2015.





Zbraně, které v redakci tohoto časopisu usmrtily 12 lidí, byly legálně koupeny v obchodě na Slovensku, deaktivovány a prodány překupníkům, kteří je pak předali teroristům. V roce 2015 Slovensko dramaticky zpřísnilo své zákony o střelných zbraních. To vyvolalo novou hrozbu, protože nové firmy přešly do vedlejší České republiky, kde je legální prodávat zbraně střílející slepé náboje, jako jsou zoraki či flobertky. Flobertky střílejí šestimilimetrové projektiky, které v nemodifikovaném stavu mohou být smrtící.

Vlastnictví obou těchto zbraní je v Británii protizákonné. Podle britské policie je naprosto jednoduché proměnit zoraki v smrtící automatickou zbraň. V důsledku toho si teenageři kupují tyto zbraně za 100 euro, chodí s nimi po ulici a střílí lidi.Na serveru firmy Balistas je uvedeno, že zbraně dodávají i do Británie, a to za pouhých 35 euro. Ty typy zbraní, importované do Bedfordu, stojí od 71.40 do 97.70 euro a server je charakterizuje jako "nejpopulárnější".Firma Balistas posílá do Británie bez problémů stovky zbraní, sdělil její zástupce týdeníku ObserverPodrobnosti v angličtině ZDE