Theresa Mayová: Podpora mého odvolání není dostatečná

19. 11. 2018

Britská premiérka Theresa Mayová v neděli prohlásila, že pokud je jí známo, formální zpochybnění jejího vedení ještě nezískalo dostatečnou podporu na vyvolání hlasování o důvěře.

"Pokud vím, ne, nezískalo," sdělila Mayová Sky News v reakci na dotaz, zda byla překonána hranice pro formální zpochybnění jejího vedení.

Aby k tomu došlo, 48 poslanců její strany musí předložit výzvu předsedovi výboru pověřeného touto záležitostí.

Ohledně změny ve vedení Konzervativní strany, Mayová dodala: "Co to udělá bude vnesení určitého stupně nejistoty. Je to nejistota pro lidi a jejich pracovní místa."

Varovala své stranické rivaly, kteří pomýšlejí na to, že by ji nahradili na postu lídra Konzervativní strany: "Vyjednávání o brexitu to nijak neusnadní a parlamentní aritmetiku to nezmění."

Mayová v neděli prohlásila, že příštích sedm dnů brexitu bude kritických pro budoucnost země.

Podrobnosti v angličtině: ZDE