Brexit: Británie se propadá do opravdu vážné ústavní krize

18. 11. 2018 / Jan Čulík





Česká republika - důvodně - řeší Babiše, takže není moc příležitosti ohlížet se kolem. Avšak měli bychom poukázat na to, že Británie se v této chvíli propadá do vážné ústavní krize. Konečně dochází k absolutnímu krachu fantastických konstrukcí některých anglických politiků o "výjimečné světové roli Británie" a o "návratu k britskému impériu, kdy Británie vládla světu".





Po dvou a půl letech vyjednala premiérka Theresa Mayová s Bruselem 585 stránkovou dohodu o odchodu Británie z EU. Problém je, že to vlastně dohoda o odchodu Británie z EU není. Británie má dvě možnosti: Odejít z EU bez dohody, což by znamenalo ekonomickou a sociální katastrofu - Británie je totiž přímo závislá na obchodní, politické a sociální výměně s Evropskou unií, bez níž zkolabuje.



Druhou možností je přijmout dohodu o "odchodu" Británie z EU, kterou vyjednala Mayová. Od samého začátku argumentovali stoupenci brexitu, že odchod Británie z EU bude tou "nejjednodušší věcí na světě, protože my jsme tak nesmírně významní. Oni nás potřebují více než my". Ukázalo se, že tomu tak není, a že 66 milionový národ je slabý při vyjednávání s EU, která má 450 milionů obyvatel. Pro Angličany je naprosto nepochopitelé, že Irská republika, kterou historicky vždycky znásilňovali (má ve srovnání s 66 miliony obyvatel Británie jen 5 milionů obvyvatel) je nyní v důsledku svého členství v EU v daleko silnějším postavení než Británie. Zuří, ale nemohou s tím udělat nic.



Stoupenci brexitu se domnívali, že bude hračka z EU odejít, ale udržet si veškeré výhody členství. Absurdní postoj, ale oni v to skutečně věřili. Nyní jim už dochází, že odchod Británie z EU bude průšvih.



Mayové se podařilo získat od Bruselu četné ústupky: pokud Británie zajistí otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou (jíž je zapotřebí, aby nebyl obnoven severoirský terorismus) - tím, že Severní Irsko, popřípadě celá Británie, zůstane v evropské celní unii, bude moci dál obchodovat s Evropskou unií.



To však znamená, že Británie vlastně z EU neodchází a stoupenci brexitu zuří. Uvědomili si nyní, že brexit je pro Británii neodčinitelně nevýhodný, a nemá-li být země fatálně poškozena, musí si zachovat vazby na EU, i když nová dohoda poskytne Británii daleko horší podmínky než je členství v EU.



Evropská unie signalizovala, že tato dohoda je konečným řešením a už se nic dál dovyjednávat nebude. Stoupenci brexitu to odmítají a naléhají na Mayovou, aby zahájila dodatečné vyjednávání s EU a vyžadovala změny. Zejména jim leze krkem, že kvůli severoirské hranici bude rozhodovat Brusel o tom, zda a kdy bude moci Británie opustit evropskou celní unii.



Maniakální přístup stoupenců brexitu hrozí kolapsem celé Konzervativní strany. Konzervativní stranu ohrožuje zánik, jestliže skutečně dovede zemi k ekonomické katastrofě.



Výrazný protibrexitový postoj bohužel nezaujímá ani Labouristická strana pod vedením euroskeptika Jeremyho Corbyna. Jenže ani nemusí - pro labouristy stačí se dívat, jak se konzervativci sami likvidují. Labouristická strana zaujala vyčkávací postoj.

0