17. 11. 2018 / Štefan Švec

Hele, lidi, bez ohledu na to, co si myslim o Babišovi - 17. listopad je jeden ze svátků, kdy se aspoň symbolicky může spojit celý tohle rozhádaný společenství a připomenout si, že má nějakej společnej základ. To, že někdo musí přijít k památníku po půlnoci, protože se bojí, je už tak dost smutný. To, že mu pak někdo hodí kytku do koše, je jenom důkaz toho, že nás sežrala tma a vztek. Nás, ne ty druhý.