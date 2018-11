Proč Maďaři neusilují o vyšší vzdělání?

14. 11. 2018

Maďarská centrální statistická kancelář nedávno oznámila, že obyvatelé již nemají sklon usilovat o vyšší úroveň vzdělání. V roce 2005 procento studentů, kteří si zvolili další vzdělávání, dosahovalo hodnoty 4,2 %. Od té doby podíl rapidně klesá, píše Gergely Kolba.

V roce 2016 si vyšší vzdělání zvolilo jen 2,6 % studentů a jejich podíl stále klesá. Podíl těch, kdo by rádi usilovali o vyšší vzdělání, navíc ovlivní řada změn. Například od roku 2020 nebudou na Korvínově univerzitě v Budapešti k dispozici státem sponzorované semestry. Mnozí se obávají, že by vláda mohla model rozšířit na celý vzdělávací systém, ale Ministerstvo inovace a technologie to pro nejbližší období vylučuje.

Navzdory novým vládním plánům se situace zhoršuje. Od října přicházejí zprávy, že Maďarsko je jedinou zemí EU, kde v posledních letech rapidně poklesl podíl lidí ve věku 24-35 let s univerzitním diplomem.

Mezi studenty je také problémem nedostatek jazykových certifikátů. V roce 2005 v Budapešti studovalo 39 687 studentů, ale vloni již jen 31 023.

Ve východní části Maďarska klesl počet univerzitních studentů z 15 257 v roce 2005 na 9 935 v roce 2017. Nejhorší situace panuje v oblasti Tolny, kde v posledních 13 letech počet univerzitních studentů klesl takřka o 39 %.

Ačkoliv celkově počet vysokoškolsky vzdělaných Maďarů roste, země je přesto poslední mezi zeměmi EU. V roce 2005 vlastnilo diplom 17 % Maďarů, vloni již 24 %. Na předních místech nalezneme Británii a Irsko s 46 %.

Podrobnosti v angličtině: ZDE