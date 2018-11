Zbláznil se Milan Kundera?

14. 11. 2018 / Jan Čulík





Je ale politováníhodné, že se Milan Kundera s manželkou tři hodiny vybavovali s Babišem v pařížské restauraci, jak se o tom na Facebooku vytahuje Babiš, viz níže. Kundera si zřejmě neuvědomil, do jak velké míry poškodil svou pověst setkáním s Babišem. Omluvou mu může být, že mu 1. dubna 2019 bude devadesát let. Kromě toho vždycky tvrdil, že prý je "nemožné" sledovat zároveň politiku dvou zemí, Francie i Česka (to není pravda), tak snad může být omluven tím, že neví, kdo Babiš vlastně je.







Kundera by ovšem měl vědět silněji, než kdokoliv jiný, že stýkat se s autoritáři, oligarchy, populisty a podvodníky a legitimizovat je tím znamená ohrožovat demokracii a podřezávat si pod sebou větev.







Je politováníhodné, že informace o tom, že se Babiš setkal s Kunderou, vyvolaly sprostou hysterii na sociálních sítích: řeči o tom, že "udavač se setkal s udavačem". Milan Kundera nikoho neudal, agenta Dvořáčka udala slečna Militká, teta reportéra Respektu Třešňáka. Ten měl při publikaci denunciačního článku o Kunderovi před deseti lety vzhledem, k tomu, že vinu na udání měla jeho teta, střet zájmů.





Pokud Kundera něco udal (není o tom prokazatelný policejní záznam, obsahující jeho podpis či číslo občanky), udal existenci kufru na koleji, nic víc. Podrobnosti o tom sděluje profesorka Karen von Kunes v tomto Rozhovoru Britských listů:

Je samozřejmě otřesné, že nikoho za třicet let existence postkomunistického Československa a České republiky nenapadlo vrátit Milanu Kunderovi československé nebo pak české občanství, o které ho připravil v sedmdesátých letech Gustáv Husák.