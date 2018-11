Fotrgate, aneb Změna klimatu v české politice

14. 11. 2018 / Karel Dolejší

Na základě reportáže Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka můžeme mít za jisté minimálně to, že se Andrej Babiš starší opravdu pokusil "uklidit" syna před českými úřady do zahraničí. Nakolik přesná jsou juniorova tvrzení ohledně diagnostického procesu, léčby a cesty na Krym či do Švýcarska, to bude ještě třeba konkrétně prokázat. A nepochybně jinými prostředky, než jaké použilo "dokudrama" investigativců natáčejících ve švýcarském paneláku skrytou kamerou.

Dále lze mít za velmi nepravděpodobné, že by Babiš ve sněmovně přišel o některý z hlasů vlastní strany ANO či komunistů. Jeho oponenti by museli k vyslovení nedůvěry vládě získat přinejmenším 9 poslanců ČSSD - strany, jež je v mnoha směrech "na dně" a rozhodně si nemůže dovolit financovat velkorysou předvolební kampaň.

Babišovi voliči vesměs věří vůdci na slovo a velká většina se ráda nechá přesvědčit, že i za "uklizením" syna do zahraničí vlastně stojí zlý, zlý, zlý bývalý establishment. Čti Kalousek.

Rozhořčení a demonstrace to sice neukončí, nicméně těžko očekávat, že by vzedmuté vášně izolované od mocenské aritmetiky přivodily Babišův pád. Spíše si vsaďte, že ať už se věcně stalo cokoliv a reakce příznivců opozice budou jakékoliv, premiér kauzu nakonec ustojí.

***

Itálie bývala během studené války volným rejdištěm znepřátelených zpravodajských služeb Západu i Východu. Jedním z vedlejších produktů zpravodajské války mezi bloky se přitom stala chronická politická nestabilita. Italské vlády padaly jedna za druhou, takže s jistou nadsázkou lze i události posledních let považovat za projev relativně vyšší politické stability než před několika dekádami.

V ČR ovšem takové štěstí nemáme. Poprvé se "nový trend" ohlásil pádem premiérů Václava Klause v listopadu 1997 a Stanislava Grosse v dubnu 2005 - ovšem aniž jsme si pořádně všimli. Teprve v posledních 12 letech je jasné, že jen jediná řádně zvolená vláda (Sobotkova) dokončila funkční období a odešla z úřadu opět v důsledku řádných voleb. Další dva kabinety - Topolánkův i Nečasův - naopak skončily kvůli skandálům vyvolaným cílenými úniky kompromitujících materiálů.

Lze tedy kompromitující materiály - v ruské zpravodajské hantýrce "kompro" - označit za de facto důležitější faktor střídání u moci v ČR, než samotný regulérní volební proces. Ovšem souběžně probíhá i rychlý úpadek politické kultury - co položilo Topolánka, to by zřejmě už Nečas ustál; co zlomilo vaz Nečasovi samotnému, Babiš by svým poslancům a voličům "odvysvětlil" během několika dní.

Před pár dny Babišova MFD vytáhla kompro na Zemanovu stranu SPO(Z), když odhalila její financování přímo z okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. K této partaji se počítají osoby, které si brousí zuby na prosazení a zprostředkování projektu ruské dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech.

Pár dní na to se dovídáme, kam řidič ANO jménem Protopopov údajně zavezl Babišova syna, na nějž je částečně napsána farma Čapí hnízdo vyšetřovaná kvůli zneužití evropských dotací - a jemuž Protopopovova choť dva roky po dokončení dizertace údajně diagnostikovala schizofrenii.

Nevím, zda se zemanovci po tvrdé ráně via MFD odhodlali k odvetě - nicméně předpokládám, že kdyby to opravdu udělali, jejich protiúder by mohl mít například podobu nasměrování reportáže Slonkové s Kubíkem.

A pokud by tento skandál premiéra Babiše přece jen položil (čemuž v současné situaci nevěřím), uvědomte si, že příští vládu - která by nejspíše rozhodla mj. o dalším osudu Dukovan - sestaví na základě pověření Hradu nějaký ten Rusnok II. Parlamentní volby pak mohou proběhnout úplně v jiném termínu, až se přínos kauzy Fotrgate pro opozici vyčerpá - a minimálně tři opoziční strany (STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) budou opět balancovat na hraně vstupu do sněmovny.

***

Stará pranostika tvrdila, že "Svatý Martin přijíždí na bílém koni". Letos ovšem místo sněhu přinesl počasí div ne zralé na šortky.

Zatímco příroda zaznamenává soustavné oteplování, také politická kultura Česka se stále více podobá dusnému prostředí skleníku a posouvá se na jih.

Prozatím to dotáhla do Palerma.