Bankrot prounijního tábora v Senátu

15. 11. 2018 / Boris Cvek

Jaké jsou poměry v Senátu? Nejsilnější kluby, každý po 18 členech, jsou ODS a STAN. KDU-ČSL má 15 členů, ČSSD 13, ANO 7, Klub pro liberální demokracii 6 a nezařazení jsou 4. Většina je 41 hlasů. Když vezmeme hlasy STAN a KDU-ČSL, máme jich hned 33 – k tomu stačí přidat 13 socialistů nebo ANO s liberály, nejlépe všechny tak či onak prounijní hlasy. Celkem by to mělo být 59 senátorů. Zdálo se nemožné, že by ODS mohla se svým kandidátem Kuberou projít.

Problém je v tom, že STAN a KDU-ČSL neměly společného kandidáta. Klub ANO navíc již dříve podpořil ODS, stejně tak část klubu ČSSD. Kubera je samozřejmě pro premiéra i pro prezidenta mnohem přijatelnější než někdo z KDU-ČSL nebo ze STAN. Mnohem více se rýmuje s Babišovou vládou. V prvním kole získal Kubera podporu 35 senátorů, Hampl (KDU-ČSL) 22 senátorů a Horník (STAN) 18 senátorů. Horníka tedy zjevně volili jen senátoři za STAN. Po prvním kole jsem si stále ještě říkal, že teď se přinejmenším spojí hlasy pro Hampla a Horníka a bude tedy minimálně 40 senátorů v prounijním táboře.

Chyba lávky! Kubera získal v druhém kole 46 hlasů. Tak nám tedy v Česku funguje ten „demokratický tábor“. Nejenže ho dělí postoj k EU – ODS vs. STAN a KDU-ČSL – ale ani ta prounijní část se neumí spojit a nominovat takového kandidáta, který by získal podporu od ČSSD, ANO a liberálů. Jak dlouho lidovci a STAN hledali tak špatné kandidáty? Takže výsledek je jasný: ODS Kuberou vstupuje do mentální koalice s Hradem a premiérem. Tři nejvyšší představitelé státu, tedy prezident, předseda Senátu a předseda vlády, jsou populisté, mezi nimiž vyniká zejména předseda Senátu. Bude zajímavé sledovat, v čem se vlastně Zeman od Kubery liší, a domnívám se, že to bude zejména v tom, že bude více prounijní a poněkud civilizovanější.

