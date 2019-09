"Velká zrada". Nabídka zdravotní péče pro důchodce v EU po brexitu vyvolává hněv

25. 9. 2019

Aktivisté kampaně za Brity žijící v EU obvinili britskou vládu, že zradila, poté co oznámila, že zdravotní náklady penzistů budou v případě brexitu bez dohody pokryty jen po dobu šesti měsíců.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v pondělí oznámil, že zdravotní výdaje za britské penzisty žijící v EU a handicapované budou pokryty po dobu šesti měsíců, pokud Británie opustí evropský blok k 31. říjnu bez dohody.

To by znamenalo, že 180 000 britských občanů žijících v EU bude mít pokryté náklady na zdravotní péči jen šest měsíců po brexitu. To je o půl roku méně, než britská vláda slíbila v březnu.

Turisté, kteří zahájí cestu před brexitem, stejně jako studenti, kteří zahájí studium dříve než v říjnu, budou mít v případě brexitu bez dohody také pokryty své náklady.

Ale zatímco ministr zdravotnictví tvrdil, že oznámení ukazuje, že "ochrana práv britských občanů na zdravotní péči je prioritou této vlády", vyvolalo velký hněv a obvinění ze zrady.

"To je jen další mlžení britské vlády a další masivní vykašlání se na britské penzisty v evropské sedmadvacítce," uvedl Jeremy Morgan, místopředseda organizace British in Europe.

"Platili britské daně a poplatky po celý pracovní život a když odjeli do hostitelské země, mají právo a očekávání ohledně zdravotní péče financované ze systému NHS po celý život. To byl pro mnohé když se stěhovali klíčový faktor při rozhodování."

"Nyní jediná záruka kterou mají je na šest měsíců, nebo až rok, pokud se již začali léčit. Pomyslete jen, co to znamená pro někoho, kdo už potřebuje celoživotní péči, nebo pro penzistu, kterému diagnostikovali rakovinu měsíc po brexitu."

Britští penzisté žijící v Evropě budou nicméně varováni, že se musejí registrovat ve svých členských zemích, nebo ztratí nárok na šestiměsíční proplácení péče. 180 000 občanů budou odeslány úřední dopisy s upozorněním.

Avšak Morgan upozorňuje: "Vláda je vyzývá, aby ´jednali hned a zajistili si přístup ke zdravotní péči´, jako by to bylo tak jednoduché jako objednat si kávu v restauraci. - Lidé za stávajících podmínek nezískají soukromé zdravotní pojištění a v těch zemích, kde je možné podílet se na národním programu jsou náklady pro někoho, kdo v důsledku brexitu žije ze státního důchodu s hodnotou v eurech o 20 % nižší jednoduše neúnosné."

Podrobnosti v angličtině: ZDE