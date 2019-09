Evropa se dívá s otevřenou pusou na to, co se děje v Londýně. Dohoda o brexitu nebude

26. 9. 2019

The prime minister's sister, Rachel Johnson, has said it was "tasteless" to say the best way to honour Jo Cox's murder is to deliver what she had campaigned against. Read more: https://t.co/siPGb217U7 pic.twitter.com/5KEZx7nzSW

As EU watches open-mouthed the scenes in Westminster.. in Paris, Berlin, Dublin, Brussels and the rest - leaders are asking: What Next?? And since no one knows for sure, there’s some contingency planning going on /1

Aby ji mohly prezentovat vlastním vládám, než ji schválí. V této chvíli není mezi Británi a EU žádné dohody. EU pochybuje, že je Johnson v této etapě ochoten udělat velké kompromisy a EU nevidí smysl v tom, aby sama udělala kompromis, protože vzhledem k tomu, jak rozhádána je Dolní sněmovna, poslanci by stejně spěšně dojednanou Johnsonovu dohodu neschválili. EU také odložila kompromis, protože je přesvědčena, že dojde k novému odkladu brexitu do konce roku, i když Johnson tvrdí, že ne.Ale EU uznává, že cesta k novému odkladu brexitu není garantována ani není jednoduchá. I když britský zákon nyní požaduje, aby vláda požádala o nový odkladu brexitu, pokud nedojde k uzavření dohody o brexitu do poloviny října, jestliže Johnson odmítne o odklad požádat, EU za normálních okolností bude muset udělat to, co on chce.Partnerem pro EU je stále britská vláda, tedy Johnsonova vláda. EU se nechce plést do domácí britské politiky. V době, kdy se uprostřed října bude konat summit EU, bude se zřejmě odehrávat uprostřed konfliktu mezi Johnsonem a britským parlamentem.Právníci EU odmítají sdělit, co EU odělá, jestliže dostane jeden dopis od Johnsona, odmítající požádat o odložení brexitu, a druhý od britských soudů, požadujících odklad.- Dolní sněmovna ve čtvrtek hlasovala proti krátké přestávce při jednání parlamentu, aby se mohl konat výroční sjezd Konzervativní strany, a to 306 hlasy k 289 – většinou 17 hlasů. Po protizákonném suspendování parlamentu není sněmovna ochotna dělat Johnsonovi žádné ústupky.- Dolní sněmovna potvrdila, že se všeobecné volby nemohou konat dříve než 5. listopadu 2019.- Sestra Borise Johnsona Rachel zdůraznila, že je obzvlášť nevkusné, když museli přátelé zavražděné poslankyně Jo Coxové od Johnsona ve středu slyšet, že "nejlepší způsob, jak uctít její památku, je realizovat brexit" - tedy to, proti čemu Jo Coxová vedla kampaň: "Myslím, že je opravdu velmi nevkusné hovořit o památce zavražděné poslankyně, kterou zavraždila osoba skandující 'Británie až na prvním místě!' - ultrapravičák, jaké tento způsob vyjadřování jen povzbuzuje."