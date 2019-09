Problémy Donalda Trumpa v souvislosti s vydíráním ukrajinského prezidenta sílí

26. 9. 2019

Činitelé sdělili whistleblowerovi, že všechny záznamy tohoto telefonního rozhovoru jsou tajné, především jeho oficiální doslovný transkript.Stížnost konstatuje, že činitelé usoudili, že jde o zneužití systému, protože "k utajení došlo čistě na ochranu politicky citlivých informací, nikoliv informací citlivých ve věcí obrany státu". Rozhovor neobsahoval žádné utajované informace, přesto byl utajen.Whistleblower konstatuje, že to nebylo poprvé, kdy byly dokumenty takto z politických důvodů utajovány.Hovoří se o tom, zda zadržení americké vojenské pomoci Ukrajině a příslib jejího uvolnění, pokud Zelenský začne vyšetřovat Joe Bidena a jeho syna, bylo od Trumpa vydíráním. Whistleblowerova stížnost to příliš neřeší, ale hovoří o tom, že činitelé zaznamenali že Trump nabízel Zelenskému schůzku v Bílém domě - něco, co Zelenský velmi chtěl - jako odměnu za "spolupráci".Whistleblower hovoří o tom, že Kurt Volker, americký mimořádný zástupce pro vyjednávání s Ukrajinou a Gordon Sondland, americký velvyslanec pro EU, se pokusili neutralizovat potenciální škody způsobené Trumpem. Oba velvyslanci prý radili Zelenskému, jak má "navigovat" požadavky, které mu Trump předložil.Činitelé amerického ministerstva zahraničí, včetně velvyslanců Volkera a Sondlanda, mluvili s Trumpovým právníkem Giulianim ve snaze "zabránit škodám" bezpečnosti amerického státu a vysvětlovali ukrajinským činitelům jak reagovat na různé komunikace, které obdrželi jednak z oficiálních amerických zdrojů a jednak od Giulianiho.Whistleblower napsal 12. srpna, dávno před zveřejněním transkriptu rozhovoru, že Trump naléhal na Zelenského, aby zahájil vyšetřování bývalého viceprezidenta Josepha Bidena a jeho syna Huntera Bidena, anebo v něm pokračoval, a aby pomohl s odhalením údajné skutečnosti, že obvinění, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb r. 2016 vzniklo na Ukrajině. Trump konkrétně požadoval, aby Zelenský našel a Američanům předal servery, které používalo ústřední americké Demokratické strany (DNC) a které zkoumala americká firma pro internetovou bezpečnosti Crowdstrike, která původně informovala, že ruští hackeři pronikli v roce 2016 do sítí DNC. Trump také chtěl, aby se Zelenský setkal či jednal s Trumpovými osobními velvyslanci Giulianim a Barrem.Četní lidé se podílejí na této mnohonásobné korupci a četní naopak o ni informují úřady. Whistleblower uvedl, že "za poslední čtyři měsíce mě o různých aspektech této věci informovalo více než půltuctu amerických činitelů".Podrobnosti v angličtině ZDE