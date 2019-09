Volby v Rakousku: Rozložila se podpora pro ultrapravici

30. 9. 2019





Volební podpora pro rakouskou Stranu svobody (FPÖ) poklesla o více než třetinu: voliči tuto ultrapravicovou stranu potrestali za korupční skandál, který v Rakousku nedávno vedl k pádu vlády.



Bývalý kancléř Sebastian Kurz, 33, se zjevně znovu stane nejmladším šéfem státu na světě poté, co jeho Lidová strana (ÖVP)získala 37,1 procent hlasů - je to její nejlepší volební výsledek od roku 2002.



Druhým velkým vítězem je rakouská Strana zelených, která dosáhla dosud svého nejlepšího výsledku v historii - 14 procent. Středolevicová Sociálnědemokratická strana poklesla na historicky nízkých 21,7 procenta, ale stále zůstává druhou rakouskou nejsilnější stranou.

Ultrapravicová Strana svobody se umístila až jako třetí, s 16,1 procenty hlasů. Její bývalý šéf Heinz-Christian Strache odstoupil v květnu poté, co bylo zveřejněno tajně natočené video, v němž tehdejší vicekancléř nabízel lukrativní státní kontrakty za volební podporu ženě, o níž se domníval, že je to neteř jednoho ruského oligarchy.Od června vláda v Rakousku prozatímní úřednická vláda, jejížř šéfkou byla ústavní právnička Brigitte Bierlein poté, co se Kurz stal prvním kancléřem v rakouské historii, který byl donucen rezignovat poté, co mu parlament vyjádřil nedůvěru.Avšak výsledky nedělních voleb dokazují, že se Kurzovi podařilo Stracheho skandál přežít.Rakouská Strana zelených, které se r. 2017 nepodařilo poprvé od roku 1983 překonat hranici 4 procent a dostat se do parlamentu, získala nyní 14,2 procenta. Šíří se spekulace, že by ji Kurz mohl pozvat do koaliční vlády, spolu s propodnikatelskou liberální stranou NEOS, která získala 7,8 procent. Koalici z Kurzovou Lidovou stranou však podporuje jen třetina členů Strany zelených.Strana svobody má nové vedení a původně se předpokládalo, že znovu vznikne koalice s Lidovou stranou - až do neděle večer, kdy se ukázalo, že se volební podpora Strany svobody propadla.Kdyby Kurz obnovil svou koalici s ultrapravičáky ze Strany svobody, měl by tentokrát v této koalici většinu moci. Jenže v Rakousku je silná opozice proti obnovení koalice ÖVP-FPÖ, protože během půldruhého roku, co byla Strana svobodných ve vládě, došlo v ní k celé řadě větších i menších skandálů.Kurz v neděli oznámil, že je ochoten vyjednávat o koalici jak se svobodnými, tak se zelenými.Velká koalice lidovců se sociálními demokraty, která byla normou v Rakousku po většinu doby od druhé světové války, je spojována s politickou stagnací a s konflikty a Kurzovi by to svazovalo ruce.Ve svém volebním programu přislíbil Kurz daňové škrty pro podniky a pro rodiny a škrty ve státním rozpočtu ve výši 5 miliard euro.Rakouské sociálnědemokratické strraně, kterou poprvé v historii vede žena, Pamela Rendi-Wagnerová, se nepodařilo využít korupčního skandálu, kvůli němuž na jaře padla vláda, ve svůj prospěch.Podrobnosti v angličtině ZDE