Seznam íránských zbraní a vybavení dodaných húsijským militantům v Jemenu od roku 2015

30. 9. 2019

Tento seznam zahrnuje jen íránské zbraně a vybavení dodané húsijským militantům v Jemenu nebo zabavené na cestě do Jemenu po Saúdy vedené intervenci v roce 2015.

Poznámky:

- Írán zřídil síť tras pro pašování přes Omán, Arabské a Rudé moře a Somálsko, aby transportoval zbraně a vybavení húsijským militantům v Jemenu.

- Ačkoliv některé z lodí obsahujících íránské zbraně a vybavení určené húsijským militantům uvádějí jako cílovou destinaci Somálsko, většina zbraní je doručena prostřednictvím překládání z lodi na loď v Arabském a Rudém moři. Dodávky do Somálska a poté dál do Jemenu tvoří zbytek transferů.

- Tento seznam obsahuje jen malou část skutečného množství zbraní a vybavení, které se dostalo do Jemenu a íránské úsilí vyzbrojit Húsie by nemělo být podceňováno.

- Seznam neobsahuje položky jako kabely nebo specifické součástky raket či vybavení.

Útočné pušky: Cestou do Jemenu zabaveno 7 489 kusů. Sovětské AKM (součást dodávky 1 989 pušek zabavených Austrálií v únoru 2016 na cestě do Jemenu). Čínské Typ 56 (součást dodávky 3 489 pušek zabavených koaličními silami v únoru a dubnu 2016 cestou do Jemenu). Rumunské AIM (součást dodávky 1 989 pušek zabavených Austrálií v únoru 2016). Bulharské AKK (totéž). "Íránské KLS" (totéž). "Nové AK-47" (nejméně 3 000 zabaveno USA v srpnu 2018 cestou do Jemenu).

Kulomety: Cestou do Jemenu zabaveno 81 kusů. Ruské PKM (včetně 39 náhradních hlavní) zabaveno Austrálií v únoru 2016). Severokorejské Typ 73 (nejméně 11 zabaveno koaličními silami, únor a březen 2016). Sovětské DŠK (nejméně 21 zabaveno USA v dubnu 2016 cestou do Jemenu).

Odstřelovačské pušky: 64 zabaveno cestou do Jemenu. Íránské Hošdar-M "Nachdžír" (nejméně 64 zabaveno Francií v březnu 2016 cestou do Jemenu). Íránské AM -50 "Sajjád".

Pancéřovky: 300 zabaveno cestou do Jemenu. Íránské Sagig (nejméně 281 zabaveno USA v dubnu 2016). Čínské Typ 69 (nejméně 19 zabaveno USA v dubnu 2016).

Minomety: 20 zabaveno cestou do Jemenu. "60 mm minomety" (nejméně 20 zabaveno Austrálií v únoru 2016).

Protitankové řízené střely: 81 zabaveno cestou do Jemenu. Ruské 9M133 Kornet (nejméně 9 zabaveno Francií v březnu 2016). Íránské Towsan-1 (nejméně 18 zabaveno Saúdskou Arábií v září 2013). Íránské Dehlavieh a Saeghe. Íránské Toophan "TOW" (nejméně 54 zabaveno koaličními silami v září 2015).

Rakety země-vzduch: 1 zabavena cestou do Jemenu. Íránská Sajjád-2C (nejméně jedna zabavena Saúdskou Arábií počátkem roku 2018 cestou do Jemenu).

Vícehlavňové raketomety: Íránský Badr-1P.

Střely s plochou dráhou letu: Íránský Kuds.

Balistické rakety: Íránský Borkan-H2, Borkan-3.

Bezpilotní prostředky: Íránské průzkumné UAV Samad-1 (také dodáváno Hizballáhu do Libanonu). Íránské loitering munitions Samad-2, Samad-3, Qasef-1, Qasef-2K.

Munice: Íránské projektily pancéřovek Nader.

Různé položky: Íránský sledovací systém, íránský systém lodní navigace (pro vodní improvizovaná výbušná zařízení), íránské dalekohledy 20x120, íránský systém termálního zobrazování RU60G, 15 sad baterií pro rakety odpalovacích zařízení protitankových střel, 4 systémy navádění protitankových střel, 3 baterie pro odpalovací zařízení protitankových raket, 5 baterií pro binokuláry.

Íránské zapojení, ale nedoručeno (prokázáno): Konverze rychlých člunů na námořní improvizovaná výbušná zařízení.

Íránské zapojení, ale nedoručeno (pravděpodobné, ale neprokázáno): Produkce a montáž neřízených raket Badr-1 v Jemenu. Konverze lodních protilodních střel C.801 na pozemní protilodní. Konverze střel vzduch-vzduch R-27T a R-73 na střely země-vzduch. Konverze raket Scud a Hwasong-5/6 na verzi Borkan 1/2/2H. Konverce střel země-vzduch S-75 na balistické rakety.

Podrobnosti v angličtině: ZDE