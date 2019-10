Trump tvítoval o "miliardách dolarů" ušetřených za vojenské kontrakty. Pak Pentagon vyhodil úředníka, který přesně tohle dělal

2. 10. 2019

V prosinci 2016, jen několik týdnů před nástupem do Bílého domu, zvolený prezident Trump tvítoval, že jakmile bude v úřadě, "miliardy dolarů mohou být a budou ušetřeny za vojenské (a jiné) nákupy", upozorňují Sharon Weinbergerová a Martin de Bourmont.

Prezidentští kandidáti často vedou kampaň za vojenské výdaje nebo proti nim, ale Trump byl zřejmě první, kdo slíbil, že jeho obchodnické zkušenosti mu umožní ušetřit miliardy dolarů za drahé zbraně, jako letoun F-35, jehož celkové náklady se vyšplhaly přes bilión dolarů.

Zatímco se Trumpovi kritici ptali, zda je opravdu schopen dosáhnout velkých úspor ve vojenském rozpočtu, v Pentagonu seděl muž, jehož práce spočívala ve vyjednávání o těchto zbraních - a který přivítal prezidentův zájem o toto téma.

"Pokud máte někoho, kdo je prezidentem Spojených států a kdo přesně chápe, co děláte pro obživu a chápe, jak se to ve skutečnosti dělá, stane se to dost potěšující záležitostí, zejména pokud někdo na vrcholu je sám světovou špičkou ve vyjednávání," prohlásil cenový ředitel Pentagonu Shay Assad před účastníky konference pořádané McAleese a Credit Suisse v březnu 2017, pouhé dva měsíce po Trumpově inauguraci.

Assad si již vybudoval pověst nejtvrdšího vyjednavače o kontraktech Pentagonu, když strávil více než deset let bojem se zbrojařskými společnostmi v zájmu daňových poplatníků a snažil se srazit ceny prudce zdražujících zbraní. Během své kariéry byl vyznamenán sadou cen a chválen za to, že vládě ušetřil miliardy.

Kvůli Trumpovu zájmu o vyjednání lepších cen se zdálo, že Assadova práce si získá pozornost Bílého domu.

Avšak během dvou let po Trumpově vstupu do Bílého domu Assad zjistil, že byl odstraněn ze své funkce a jeho úsilí šetřit peníze a uvolnit stovky milionů dolarů z potenciálně podvodných výdajů bylo odloženo ad acta.

Podrobnosti v angličtině: ZDE