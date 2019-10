"To mluvíte se mnou?" Trumpův další hysterický záchvat

3. 10. 2019

US President Donald Trump lashes out at another reporter.



After demanding a White House correspondent ask the President of Finland a question at his press conference, he then interrupts to answer it himself. pic.twitter.com/yH8tWqGe3m — Channel 4 News (@Channel4News) October 2, 2019

Trump: Tak prosím. Teď se ptejte.Novinář z Reuters: Otázka byla, pane, co jste chtěl aby udělal prezident Zelenský ohledně viceprezidenta Bidema a jeho syna Huntera?Trump: To mluvíte se mnou?Novinář. Ano, byla to jen doplňovací otázka k tomu, na co jsem se vás právě zeptal, pane.Trump: Poslouchejte, poslouchejte. Jste připraven? Máme tady pana prezidenta z Finska. Položte otázku jemu.Novinář: Mám jednu otázku pro něho Chci jen doplňovací otázku k tomu, na co jsem se zeptal vás.Trump: Slyšel jste mě? Zeptejte se jeho na něco.Novinář: Já to udělám.Trump: Dal jsem vám dlouhou odpověď. Položte tomuto pánovi otázku. Nebuďte nezdvořilý.Novinář: Ne, pane. Nechci být nezdvořilý. Jen vám chci dát šanci odpovědět na otázku, kterou jsem vám položil.Trump: J8 jsem odpověděl na všecko. Celé je to hoax, podvod. A víte, kdo ten podvod šíří? Lidi jako vy.Novinář: Dobře, půjdu teď dál.Pane prezidente, v svých úvodních výrocích, vy jste řekl, že pan prezident Trump byl dnes v nějakých muzeích. a že by respektujete americkou demokracii a povzbuzoval jste ho, aby v ní pokračoval. Jste znepokojen, že se to neděje? A má druhá otázka pro vás, pane, je, Světová obchodní organizace dnes rozhodla ve prospěch Spojených států, že Spojené státy smějí teď uvalit dovozní cla na evropské zboží kvůli ilegálním dotacím pro Airbus.Trump: To bylo pro Spojené státy velké vítězství, že? Jiní prezidenti taková vítězství nikdy nezajišťovali. Že jo. Ale my hodně vítězíme u Světové obchodní organizace.Reportér: Tohle byl případ, který byl zahájen, tuším, asi před deseti nebo před patnácti lety.Trump: No tak to promiňte, vítězíme teď, protože oni si myslí, že mně se Světová obchodní organizace nelíbí a chtějí se ujistit, že jsem spokojen. Protože všechny ty země po mnoho let Spojené státy okrádaly. Oni vědí, že já to vím. Hodně vítězíme, tohle je vítězství za 7 miliard dolarů. Není to špatné. Ale myslím, že tahle otázka je pro mne.