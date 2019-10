O tom, jak FBI falešně obviňuje lidi z terorismu

3. 10. 2019





Britský satirik, autor a herec Chris Morris si vytvořil za posledních 30 let své práce velké množství obdivovatelů za své ironické "zpravodajské" relace a za to, že se zabývá kontroverzními tématy. Nyní jde do kin jeho nový film The Day Shall Come (Ten den nastane) o tom, jak americké výzvědné služby konstruují své vlastní teroristy. Channel 4 News ho ve středu interviewovaly:









Moderátor Jon Snow: Váš nový film, The Day Shall Come, (Ten den nastane), Chrisi Morrisi, se mi zdá o hodně jiný než váš předchozí film Four Lions (Čtyři lvi). Nebo mi řeknete, že je to úplně stejné téma?





Satirik Chris Morris: Ne, není to úplně stejné téma. Film Four Lions je o čtyřech lidech, o pěti lidech, kteří teroristy jsou. A tenhle film je o skupině lidí, kteří zcela určitě teroristy nejsou. Takže tento film se zabývá dvěma otázkami. První: Kdo je největší verbíř teroristů v USA? A druhá: Co byste dělali, kdybyste byli na mizině, hrozilo vám, že přijdete o střechu nad hlavou, a někdo vám najednou nabídne 100 000 dolarů?



A odpovědí na tu první otázku je, poněkud překvapivě, že největším verbířem teroristů v USA je FBI, a odpověď na druhou otázku vám vysvětluje, jak náš příběh funguje. Protože, jak se zdá, FBI si jaksi náhodně vytvořila systém, který funguje velmi dobře. A ten systém je: FBI vypracuje teroristické spiknutí, najde někoho, kdo to má realizovat, a pak ho za to zatkne.



Jon Snow: A pak FBI všichni chválí, že úspěšně bojují proti terorismu.



Chris Morris: Mají z toho mnoho výhod. Je to docela komplikované. Podstatným tématem v našem příběhu je, že tito lidé nejsou teroristé, ale vláda je posílá do vězení -



Jon Snow: - na velmi dlouhou dobu -



Chris Morris: Ano, na pětadvacet, třicet let - jako by to teroristé byli. A v těchto případech bývá víceméně 100 procent obviněných shledáno vinnými. A já jsem tohle nehledal, já jsem si tohohle nebyl vědom, všichni jsme jaksi tak mlhavě tušili, že FBI funguje vůči občanům jako provokatéři, jenže když si to pořádně prostudujete tak, jak jsem to udělal já, a vidíte to zblízka, civíte na to s otevřenou pusou.



Jon Snow: Je to opravdu šokující a velmi těžko uvěřitelné. A přesto ty statistiky, jakmile jste je předložil, jsou opravdu pozoruhodné. Hovoříme o tom, že to FBI dosud udělala - stokrát? Sto takovýchto známých případů?



Chris Morris: Víc. Film je založen na stovce autentických příběhů, to je velmi přibližné, spíš je jich asi tři sta.



Jon Snow: Třistakrát? Se FBI podařilo připsat trestný čin lidem, kteří jsou v podstatě nevinní? Kteří byli jen součástí nějaké neformální skupiny? Kterou FBI vycvičila jako teroristy a pak je zatkla a uvěznila?



Chris Morris: Ano. Jestli mohu na okamžik na to pohlédnout z hlediska FBI, funguje to takto: FBI byla zděšena útokem z 11. září. Musela si najít alibi - protože je jasné, že nesete vinu za různé nefunkční procedury, které vedly k útokům z 11. září. Takže začnete tu teroristickou hrozbu přehánět. Začnete říkat, že v každém americkém městě je tajná buňka teroristů. A pak je najdete. Samozřejmě nevíte, co hledáte. A je klasické, že v FBI hovoříte o jiných lidech, o jinakosti. Hledáte černochy a Asiaty. Protože si myslíte, že ti budou pravděpodobněji problémem. A když někdo v těchto komunitách na sebe upozorní, vy jej obklopíte falešnými přáteli. Udavači. Ti jim nabídnou peníze a přátelství, aby je nalákali na pečlivě připravenou cestu, program sebeinkriminace. Což vede k tomu, že ta osoba skončí ve vězení. A vy řeknete u soudu, prokurátorovi: Je lepší, aby tenhle člověk skončil ve vězení, anebo aby byl na svobodě? A poroty pokaždé rozhodnou, aby tito lidé skončili ve vězení.



Jon Snow: Neuvěřítelné je, že tito čtyři lidé, jejichž příběh jste v tom filmu rozvinul, jsou prezentováni jako muslimové, ale oni jsou to ve skutečnosti katolíci z Haiti. A oni byli uvěznění jako údajní muslimští teroristé?



Chris Morris: Ano. To, k čemu došlo v realitě, bylo, že britská televize odvysílala zprávu o údajně největším teroristickém spiknutí od 11. září. O armádě, která prý plánovala totální pozemní válku proti USA. Měla mít základnu v Miami. A o tři roky později se ukázalo, náhodou jsem mluvil s někým, kdo se na tom procesu podílel, kdo mi řekl, ta pozemní válka, to bylo ve skutečnosti sedm stavebních dělníků, kteří se chystali jet do Chicaga na koních. Opravdu to nebyla skutečná teroristická hrozba. Ti lidi jen byli poháněni udavačem od FBI. Neměli žádné peníze, ten udavač od FBI jim nabízel spoustu peněz, a tak oni si vypracovali bláznivý projekt, aby z toho člověka dostali ty peníze. Chtěli z něho dostat ty peníze. Takže tento skutečný příběh a množství dalších podobných se stal zdrojem příběhu našeho filmu. Protože, ano, v tomto případě, v případě těch sedmi z Liberty City, což byli ti muži s koňmi, šest z těch sedmi byli katolíci z Haiti. Takže jsem chtěl v tomto filmu prezentovat ideologii, která je v podstatě vymyšlená. Je trochu černošsky separatistická, trochu islamistická, v podstatě je abrahamistická ve své odvážné formě, ale také odkazuje na generála Tucsona, otroka-vzbouřence. A tak to pro FBI vypadalo, jako že tyhle lidi jsou problémem, přestože v podstatě měli přijít o střechu nad hlavou, a tak měli armádu čtyř lidí.



Jon Snow: I když jsou v tom filmu okamžiky humoru, skutečností je, že je to velmi vážný film. To, co ten film odhaluje, je hluboce vážné. Vy jste vlastně nemohl užít komedii tak, jak máte ve zvyku ji používat. Musel jste vlastně vytvořit relativně vážný film.



Chris Morris: No, já si myslím, že komedie se vždycky používá za nějakým účelem. Ve filmu Four Lions se dostanete prostřednictvím komedie do buňky sebevražedných atentátníků. Takže já vždycky chci používat komedie za nějakým účelem a myslím, že v tomhle filmu je spousta vtipů. Jsou tu vtipy na úkor výstřednosti farmářů a jsou to vtipy na úkor machinací FBI. Na konci filmu Four Lions se lidé vyhodí do povětří. Na konci tohoto filmu ho musíte sledovat až k důsledkům, až na konec příběhu. Já si myslím, že komedie nemá smysl, pokud ji něco nepodkládá.



Jon Snow: No, jako novinář, poté, co jsem ten film zhlédl, mou okamžitou reakcí bylo jít a najít si ty statistiky. A hledal jsem, co k tomu ještě mohu najít. A je neuvěřitelné, že tohle se děje v tak obrovském měřítku. A tak začnete pohlížet na americké soudnictví a říkáte si, jak je možné, že tak uctívaný systém, v Americe samotné, není schopen odhalit tyhle podvody, jimž podlehl?



Chris Morris: Já si prostě myslím, že není vůle to zkoumat. Jakmile jednou George Bush řekl, Buď jste s námi nebo proti nám, americká společnost se rozdělila na my a oni. Kteréžto dělení sice vždycky existovalo, ale nyní ho legitimizovala vláda. A FBI začala jednat v rámci této celé atmosféry. Oni odmítají vyšetřovat bělošské extremisty. Oni stále považují tzv. ekoteroristy za nebezpečnější než pravicové bělošské extremisty. Protože prostě odmítají vidět pravdu. A mají silnou tendenci podezřívat menšinové komunity.



Jon Snow: Boj proti terorismu je mezinárodní operace. Mě by zajímalo, co si myslí policejní odborníci bojující proti terorismu o tom, co se děje v Americe. Musejí si říkat, Panebože, ti ale mají v té Americe opravdu hodně toho islamistického terorismu! Možná, že bychom ho měli hledat i u nás. Vládne nebezpečí, že by se to mohlo stát tady?



Chris Morris: No, tady by se to nemohlo stát úplně stejně, protože justice tu funguje trochu jinak. Existuje ovšem vždycky tendence preventivně odstraňovat problémy a jestliže jste vláda, existuje množství způsobů jak předpokládat, že ta "jiná" komunita je špatná a my ji musíme napravit. V každé zemi se to dělá jinak.



(...)









