Boris Johnson "čelí uvěznění", pokud nevydá svou veškerou komunikaci s milenkou

6. 10. 2019

Londýnský komunální parlament vydal Borisi Johnsonovi soudní příkaz, podle něhož mu musí do úterý 8.10. předat veškeré soukromé esemesky a emaily, které poslal Jennifer Arcuri, americké podnikatelce z oblasti technologie. Johnson popírá, že s ní měl sexuální poměr, ale zařídil ji z protekce britské státní granty a další výhody. Britský tisk informoval, že Arcuriová sdělila svým přátelům, že s Johnsonem sexuální poměr měla. Pokud tyto informace Johnson nevydá, může být odsouzen na tři měsíce do vězení anebo k neomezené pokutě.Johnsonov poměr s Arcuriovou a to, co pro ni dělal, je předmětem několika oficiálních vyšetřování.Podrobnosti v angličtině ZDE