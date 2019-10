Anglie: Tuny ovoce a zeleniny hnijí na polích nesklizeny, sklízeči z EU odešli

Jen na jediné farmě v Ledbury v hrabství Herefordshire shnilo za posledních čtrnáct dní 87 000 košíků malin, protože farma už nemá 100 sklízečů z EU, které na sklizeň malin potřebuje.



Důvodem odchodu výchoevropských sklízečů nejsou jen obavy z divokého brexitu, ale i drastický pokles hodnoty britské libry v důsledku brexitu a hospodářský rozkvět jejich domovských zemí, které jim nyní nabízejí výhodnější pracovní příležitosti.



Od ledna do srpna 2019 chybělo 3602 česačů - 10 procent sezónních pracovníků. V srpnu dosáhlo toto procento výše 17,6 procent.



Jedna zaměstnanecká agentura informuje, že počet východoevropských česačů poklesl o 27 procent a očekává do října pokles o 60 procent. Svaz britských zemědělců naléhavě požaduje, aby začali být zemědělští dělníci pro Anglii verbováni z celého světa, jinak anglické zemědělské farmy končí.

