Evropská minimální mzda na obzoru?

7. 10. 2019

Nicolas Schmit vybraný na místo eurokomisaře pro zaměstnanost promluvil na slyšení v Evropském parlamentě o pojetí společné evropské minimální mzdy, píše Péter Cseresnyés. Bývalý lucemburský ministr zaměstnanosti tvrdil, že i když v celé EU nelze zavést společnou minimální mzdu, bude pracovat na implementaci minimálního standardu. Jeho vyjádření posiluje vyhlídky na budoucí spojení minimální mzdy s hrubou průměrnou mzdou.

Sociálnědemokratický politik před výborem europarlamentu pro zaměstnanost a sociální věci prohlásil, že minimální mzda nemůže být stejná v celé EU, ale určitá kritéria pro úroveň minimální mzdy je třeba stanovit s ohledem na místní životní náklady, za nepřetržité konzultace s členskými státy.

Podle Eurostatu 22 z 28 členských států má národní hrubou minimální mzdu od 286 eur měsíčně (Bulharsko) až po 2 071 eur (Lucembursko).

Schmitovo vyjádření může znamenat, že EU směřuje k dalšímu kroku směrem ke společné evropské minimální mzdě.

Pro Orbánovo Maďarsko by to mj. mohlo znamenat, že ti kdo v současnosti pobírají minimální mzdu ve výši 99 085 forintů (298 eur) by dostávali 145 555 forintů (438 eur).

Podle expertů by to bylo žádoucí a prospěšné rozhodnutí jen z krátkodobého hlediska, protože by také mohlo vyvolat mnoho vážných ekonomických problémů. Nezaměstnanost by mohla dramaticky vzrůst a zaměstnavatelé by se mohli snažit srazit náklady zaměstnáním méně početné pracovní síly. Menší podniky by mohly bankrotovat, protože si na náklady nevydělají. A konečně by s ohledem na diferenciaci vzrostla většina mezd, což by dále zvýšilo náklady zaměstnavatelů a promítlo by se do cen zboží a služeb.

