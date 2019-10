Vzkaz od Karla Gotta a Vlasty Chramostové

8. 10. 2019 / František Štván

'Vážení politici, vážení spoluobčané,

našim společným lidským a uměleckým cílem bylo v lidech probouzet pozitivní emoce, a tak nechápeme, proč se náš odchod z tohoto světa stal arénou plnou zloby, primitivní nenávisti a politické unáhlenosti.







I my jsme měli své oblíbené a neoblíbené umělce.







Někteří z nich nám doslova lezli na nervy.







Proto nás nikdo nikdy nemohl slyšet, že je povinností všech lidí nás obdivovat a že musí být našim kritikům zkřiveny nejen vlasy.







Byli jsme umělci, kteří reprodukovali co složili či napsali jiní.







Bez nich bychom nebyli tím či jsme se nakonec stali.







Bez nich by náš odchod z toho světa s naprostou jistotou zaznamenali jen naši nejbližší.







Oba jsme se dožili požehnaného věku, a proto nechápeme, proč jsme nebyli na státní vyznamenání navrženi za svého života, abychom se z této pocty mohli radovat.







Času na to mocní co se dnes dušují jak nás celý život obdivovali, měli dost a dost a tak vězte, že o posmrtné politické pocty, vlastně za to že jsme zemřeli, nestojíme.







Nestojíme o to, aby se rozloučení s námi stalo kulisou pro selfíčka či patetické, neupřímné (politicky zištné) projevy smutku a obdivu.







Stačit nám bude upřímná a tichá vzpomínka těch co nás skutečně měli rádi. Byli jsem jen a jen jejich, ne státu, ne politiků......."





Myslím si, že by takto tito skvělí lidé reagovali, pokud by měli možnost napsat svůj názor na to co se kolem jejich skonu ve společnosti děje"







František Štván