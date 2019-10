Odhaleno: 20 firem způsobuje celou třetinu globálního oteplování

10. 10. 2019



Z analýzy, kterou vypracoval Richard Heede z renomovaného amerického ústavu Z analýzy, kterou vypracoval Richard Heede z renomovaného amerického ústavu Climate Accountability Institute , čelná autorita na roli velkých ropných společností v eskalující klimatické krizi, vyplývá, že motorem klimatické krize je skupina 20 obřích státních a multinacionálních firem. Tyto firmy ohrožují budoucnost lidstva a dále rozšiřují své operace, přestože dobře vědí, že to, co dělají má devastující dopad na naši planetu.





Analýza hodnotí, co tyto globální korporace vytěžily od roku 1965 ze země a jak tím výrazně přispěly ke klimatické krizi. Experti poukazují na to, že už v roce 1965 šéfové ropnéhé průmyslu i politikové věděli, že těžbou a spalováním fosilních paliv ničí planetu.



Těchto největších 20 firem způsobilo 35 procent emisí CO2 a metanu, celkem 480 miliard tun od roku 1965.



Jsou to jednak firmy vlastněné investory jako Chevron, Exxon, BP a Shell, jednak státní firmy jako saúdská Aramco a ruský Gazprom. 12 z těchto firem nese odpovědnost za 20 procent všech emisí CO2 v tomto období. Největším ničitelem planety Země je saúdská firma Aramco, který je odpovědná sama za 4,38 procent všech globálních emisí CO2.



Michael Mann, jeden z čelných světových klimatologů, konstatuje, že analýza vrhá světlo na roli firem dobývajících fosilní paliva a apeloval na politiky, aby na nadcházejícím klimatickém summitu, který se bude konat v Chile v prosinci, podniklí naléhavé kroky na omezení jejich činnosti:



"Obrovskou tragedií klimatickéí krize je, že cenu za ni bude muset zaplatit sedm a půl miliard lidí - formou zničené planety - jen proto, aby dva tucty ničivých firem dál vydělávalo astronomické zisky. Je obrovským selháním našeho politického systému, že toto dovolil."



90 procent emisí je důsledkem užívání produktů těchto dvaceti firem, jako je benzín, letecké palivo, zemní plyn a uhlí.











