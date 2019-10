Kurdové požadují proti Turecku vojenskou pomoc z Evropy. "Jinak se budeme muset obrátit na Asada a do Moskvy"

Evropské země, které ukončily vývoz zbraní do Turecka kvůli invazi do Sýrie:

Jonathan Rugman, Channel 4 News, na turecko-syrské hranici: Přicházejí první zprávy o zvěrstvech - popravách - páchaných arabskými jednotkami, podporujícími Turecko v Sýrii. Pokud budou potvrzeny, Ankara dál ztrácí kontrolu nad tímto příběhem a uvalení sankcí na Turecko je o to pravděpodobnější.



Není to jen bombardování, co hluboce znepokojuje lidi na syrské straně hranice, znepokojuje je i rychlý nárůst terorismu. Turecká média oznámila, že turecké jednotky nebo zástupné arabské jednotky, které bojují na straně Turecka, ovládly silnici M4. To je hlavní silnice vedoucí od východu k západu. Je asi třicet kilometrů od hranice, na syrské straně. Na té silnici dnes došlo k atentátu. Velmi prominentní kurská politička a aktivistka za práva žen byla na té silnici usmrcena. Musel to být útok buňky Islámského státu. Protože když kurdské jednotky za podpory svých spojenců, Británie, USA, Francie, koalice, porazily letos v březnu islámský chalífát, někteří bojovníci Islámského státu odešli do ilegality. A turecká invaze je teď okamžikem pro ně, kdy se znovu objevují a páchají spoušť. Takže není překvapivé, že kurdské jednotky a jednotky dalších národností, nejsou to jen Kurdové, jsou to i Arabové, syrští křesťané a tak dále, dnes večer říkají, že jestli Amerika nepomůže, jestliže Británie nepomůže, obrátí se o pomoc do Damašku a do Moskvy.