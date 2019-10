Věc Peter Handke: Nobelova cena, která zneuctila obětí genocidy

13. 10. 2019





Takže nejvyšší literární ocenění bylo uděleno spisovateli, který popírá existenci koncentračních táborů, které bylo mou proklatopu ctí objevit roku 1992 v Bosně, spisovateli, kterou vychvaloval Slobodana Miloševiće, vedoucí osobnosti hurikánu násilí, jehož byly ty koncentrační tábory součástí, a zpochybňuje masakr ve Srebrenici r. 1995, píše reportér deníku Guardian Ed Vulliamy.



Peter Handke je apologeta genocidy, k níž došlo za našich životů, v srdci Evropy. Říká jedno, zatímco zem na Balkánu vydává své masové hroby. Zatímco Handke nabízí své názory, kosti jsou fakta.

Camusova vynikající řeč při přijímání Nobelovy ceny bylo o tom, jak je povinností spisovatele dělat víc než psát, je jí svědčit o pravdě.







Záleží na tom? Literatura musí existovat nezávisle na politice, Nobelova cena by mohla být udílena bez ohledu na morálku či ideologii. Ale to není účelem té ceny. Uděluje se, podle vůle Alfreda Nobela, za vynikající práci “en idealisk riktning” - idealistického směru, směru k ideálu.Ta cena má morální i literární obsah: Seamus Heney ji r. 1995 získal za dílo "lyrické krásy a etické hloubky". Ezra Pound, jeden z největších básníků minulého století, ji nikdy nedostal, pravděpodobně proto, že to byl fašista a odporný antisemita.Handke vyvinul mimořádné úsilí, aby popíral masové vraždění a - což je v tomto kotnextu důležité - šířil lži.Pravda je v dnešní době ohrožena. Nepravdivá "fakta" jsou vyráběna a šířena lehce. Politikové zamlžují a manipulují rozdíl mezi pravdou a lžemi. Je tomu, jako když Donald Trump se vyjadřuje, že neonacisté jsou "velmi slušní lidé".Zajímalo by mě, jestli popírači genocidy v bývalé Jugoslávii někdy uvažují, jaký dopad mají jejich lži na pozůstalé zavražděných obětí.Já chápu novinářskou práci jako něco, při čem musíte jít zpříma a informovat o tom, co je pravda. Ukazuje se, že to není zrovna lukrativní a je to obtížnější, než by to mělo být.Proti Handkemu dávám spisovatele, jehož místo na pódium r. 1957 nyní Handke zašpinil: Alberta Camuse.