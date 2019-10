750 stoupenců Islámského státu uprchlo po turecké invazi z kurdského vazebního střediska

13. 10. 2019

Foto: Tři britští sirotci v kurdském koncentračním táboře pro stoupence Islámského státu







Tým BBC v táboře nalezl tři britské sirotky, které do Sýrie před pěti lety přivezli z Londýna jejich rodiče, ale v následných bojích oba přišli o život.





(Video, níže, od 1.47) Když jsme byli v Baghouzu, bydleli jsme ve stanech. A nebylo tam moc jídla. Dopoledne bombardovali. Vybombardovali jeden stan. Pak nám řekl táta, abysme vylezli, abysme si rychle vzali důležité věci a vylezli. Než stan začne hořet. Vzali jsme si věci a šli jsme. Bombardovali tolik, že jsme museli utíkat. Seděli jsme na jednom místě. Kde strašně bombardovali. A pak jsme šli po jedné takové velké hoře. Šli jsme po vrcholu a pak jsme šli dolů. Tak jsme si sedli a můj bratr řekl, že se půjde podívat, kde je táta. A maminka řekla, dobře, jdi se podívat. Tak šel. Chtěli jsme si zabalit věci a jít, ale přiletělo letadlo a bombardovalo. Tak maminka umřela, můj nejmladší bratříček taky, můj malý bratr a moje sestra. A pak, a pak to všude kolem hořelo, tak jsme museli utéct. Byl tam takový domeček a velká hora, kde bylo plno prachu a za ním byli všichni mrtví. Před námi byli všichni ti lidi, kteří nebyli zabití, jiní lidi. A pak jsem viděla bratra, jak jde nahoru, utíkal nahoru, protože věděl, že je tam maminka mrtvá. Ale našel jen to, že tam padaly bomby a střílelo se. Tak dál utíkal dolů a když utíkal, tak ten domeček se rozpadl a všechno začalo hořet, tak on umřel.







Nejméně 750 lidí s vazbami na Islámský stát uprchlo z vazebního tábora v severovýchodní Sýrii. Vede to k obavám, že turecká invaze proti kurdských jednotkám povede k obnovení síly teroristického Islámského státu.



249 žen a 700 dětí z "chalífátu" Islámského státu, zadržovaných ve vazební jednotce táboru v Ain Issa začalo panikařit a bouřit se, poté co do blízkosti tábora začaly létat turecké střely. Kurdské stráže z tábora uprchly.