Dva ruští společníci Rudyho Giulianiho zatčení v USA za podvody při předvolební kampani

11. 10. 2019





Lev Parnas and Igor Fruman, dva společníci Trumpova právníka Rudyho Giulianiho, oba Američané ruského původu, kteří jsou vyšetřování v rámci příprav Trumpova impeachmentu, byli ve středu zatčeni na letišti ve Washingtonu, kde měli oba jednosměrnou letenku k opuštění USA. Čelí čtyřem trestným činům v souvislosti v porušováním amerických předpisů pro předvolební kampaň a pro financování Trumpovy prezidentské předvolební kampaně ze zahraničních zdrojů.



Ve čtvrtek byli předvedeni k federálnímu soudu ve Virginii, kde prokurátoři argumentovali, že je nebezpečí, že oba z USA uprchnou. Soudce pro každého z nich určil kauci ve výši 1 milionu dolarů a nařídil, aby zůstali ve vazbě, dokud nesplní celou řadu podmínek, včetně odevzdání cestovních pasů.Oba jsou obviněni, že přispěli do Trumpovy předvolební kampaně finanční částkou 325 000 dolarů prostřednictvím "bílého koně", firmy, jejímž účelem bylo zakrýt zahraniční původ těchto peněz, pocházejících od "Cizince-1". Celkem propašovali do amerického politického systému 1 až 2 miliony dolarů.Zdroj peněz není identifikován, ale cílem peněz bylo "získat vliv u politiků k prosazení jejich vlastních politických zájmů a politických zájmů ukrajinských vládních činitelů". Oba muži také pomáhali Rudymu Giulianimu v úsilí získat kompromitující materiál na Trumpova soupeře v budoucí předvolební kampani Joea Bidena.Oba muži se fotografovali s Donaldem Trumpem jeho synem Donaldem juiorem a viceprezidentem Mikem Pencem."Já ty pány neznám. Nevím, co dělají," řekl Donald Trump reportérům. "Možná byste se měli zeptat Rudyho."Podrobnosti v angličtině ZDE