Downing Street vyhrožuje: "Potrestáme ty státy, které schválí odložení brexitu"

Britská vláda Borise Johnsona: "Dáme najevo jasně soukromě i veřejně, že země, které se postaví proti odkladu brexitu, postavíme dopředu do fronty pro budoucí spolupráci - spolupráci na věcech jak v rámci kompetencí EU, tak i mimo ně. Ty země, které podpoří odklad brexitu, půjdou na konec fronty. Podporu pro odklad brexitu bude naše vláda považovat za nepřátelský zásah do domácí politiky a více než polovina britské veřejnosti s námi bude souhlasit."



Downing St has tonight said explicitly that EU governments which oppose a Brexit delay will be rewarded by Boris Johnson, and that if the EU approves a delay Johnson will do his damnedest to sabotage the functioning of the EU, pending Brexit. This is the most explosive... pic.twitter.com/QWtvex6O90