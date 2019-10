Evropská unie chce nabídnout Británii odklad brexitu do léta 2020

9. 10. 2019

Plán Borise Johnsona pro brexit byl v úterý večer už zřejmě zcela nefunkční





Plán Borise Johnsona pro brexit vypadal v úterý v noci už zcela nefunkční poté, co britská vláda po dni zuřivých rekriminací přiznala, že je velmi nepravděpodobné, že by před 31. říjnem došlo s Bruselem k dohodě.



Boris Johnson telefonicky hovořil s irským premiérem Varadakarem po bouřlivých čtyřiadvaceti hodinách, kdy z Downing Street byly vypouštěny neuvěřitelně agresivní prohlášení, zjevně od Johnsonova poradce Dominica Cummingse. Znepokojení nad touto taktikou vyjádřili i někteří členové samotného Johnsonova kabinetu.

V Bruselu se nyní považuje odklad brexitu až do léta 2020 za téměř nevyhnutelný, navzdory tomu, že Boris Johnson nadále trvá na tom, že Británie odejde z EU dne 31. října 2019, třeba i bez dohody.Johnsona v úterý večer navštívil v Downing Street předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Po schůzce zdeprimovaně oznámil reportérům, že plány britské vlády pro brexit "nejsou vlastně žádný návrh". Sassoli vypadal podrážděně a uvedl, že Johnson odmítl přijmout jakékoliv nové kompletní návrhy a namísto toho jen pořád opakoval, že Británie odejde z EU 31. října "stůj co stůj". Tato absence jakékoliv flexibility je "nesmírně smutná", řekl Sassoli.Na dotaz, zda to Johnson myslí s dohodou o brexitu vůžně, Sassoli opakoval, že Johnson nepředložil žádné nové návrhy a jen trval na odchodu Británie z EU dne 31. října.Podle zákona, který nedávno schválila Dolní sněmovna, musí Johnson požádat Brusel o odklad brexitu, pokud se mu do poloviny října s EU nepodaří uzavřít dohodu.Dolní sněmovna očekává, že to Johnson bude muset udělat a že pak vyhlásí všeobecné volby, které by se konaly v listopadu nebo začátkem prosince.Nicméně Johnson dál tvrdí, že Británie odejde z EU dne 31. říja - což podporuje intenzivní celostátní reklamní kampaní za mnoho milionů liber.Podrobnosti v angličtině ZDE