Izrael se obává brzkého útoku z Íránu

7. 10. 2019

Zatímco roste sebedůvěra Teheránu, prezident Donald Trump nemusí být tím, kdo zachrání Izrael před Íránem, píše Ben Caspit.

I při extrémní opatrnosti vůči íránské režimní propagandě převažuje v izraelském politickém a vojenském vedení napětí. Vše nasvědčuje tomu, se Izrael připravuje na možnost, že by "tažení mezi válkami", které vede proti Íránu a jeho proxies, mohla přejít v plnokrevnou válku na celé frontě. Ta zahrnuje velké části Blízkého východu. Možná proto Netanjahu, ale také izraelský prezident Reuven Rivlin, naznačují nezbytnost navýšit obranný rozpočet o miliardy šekelů - a tvrdí, že k tomu musí dojít co nejdříve.

Když je řeč o Netanjahuovi a Íránu, je důležité dodat, že je to již deset let, co se Netanjahu poprvé zmínil o íránské hrozbě a použil ji jako politickou páku. Nicméně je možné, že tentokrát je hrozba reálná. Zdá se, že mezi izraelským vedením se šíří hluboké znepokojení, že rapidní zhoršení situace na íránské frontě je docela možné. To by dávalo smysl, pokud by Izrael, jak se opakovaně proslýchá, opravdu plánoval eliminovat íránského generála Kásima Sulejmáního, velitele Republikánských gard. Takový incident by velmi pravděpodobně vedl k otevřené válce obou zemí.

A co kdyby spiknutí s cílem zabít Sulejmáního bylo jen fikcí? I pak obě strany dělí jen nepatrná vzdálenost od otevřené války. Vše indikuje, že se Írán rozhodl odpovědět na nálety proti íránským a dalším šíitským cílům v Sýrii a Iráku, které jsou připisovány Izraeli. Jak řekl listu al-Monitor pod podmínkou anonymity, "Jsme přesvědčeni, že tentokrát není řeč o chabé reakci jako náhodná palba nebo odveta raketami, což obecně spadá na syrskou stranu Golanských výšin. Nedávno Íránci prokázali, že jsou schopni způsobit vážné škody, a že dokáží prorazit protivzdušnou obranu, aby způsobili vážné škody."

Poznámka vysokého izraelského představitele se vztahuje ke koordinovanému útoku na saúdskou ropnou infrastrukturu v září s využitím střel s plochou dráhou letu a loitering munitions. Západní a izraelské zpravodajské zdroje naznačují, že za tento devastující útok je zodpovědné íránské letectvo. Jak řekl izraelský představitel: "Je možné, že naše schopnosti letecké a protiraketové obrany nebudou stačit k tomu, aby zabránili Íráncům ve způsobení významných škod na vitální infrastruktuře."

A ještě méně povzbuzující je kolaps americké politiky vůči Íránu. Izrael se, přesněji řečeno, obává obratu prezidenta Trumpa, pokud jde o uplatňování nátlaku na Írán. To je zřejmé každému, kdo sledoval Trumpovo chování v posledních měsících, od vyhození poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona přes slib jednání nebo dokonce telefonátu s íránským prezidentem Hasanem Rúháním až po rezignaci náměstkyně ministra financí Sigal Mandelkerové, která byla zodpovědná za sankce proti Íránu. Děsivé předpovědi vysoce postavených izraelských bezpečnostních představitelů se rapidním tempem vyplňují. Trump ztrácí zájem o Írán a dokonce začal Íráncům nadbíhat v naději, že se mu podaří dosáhnout jakési společné fotografie, kterou by mohl prezentovat jako zahraničněpolitický úspěch. V současnosti se již izraelskému obrannému establishmentu začíná stýskat po prezidentu Baracku Obamovi.

Podle jednoho ze scénářů je nejvíce znepokojivou otázkou, co Izrael udělá, pokud se Írán rozhodne otevřeně uspíšit jaderný program a odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Současný izraelský odhad tvrdí, že západní zpravodajské služby shromažďují důkazy, které zvyšují šanci, že k tomuto děsivému scénáři již dochází. Pokud k tomu dojde, Izrael se ocitne na íránské frontě zcela izolován. Trump bude zaměstnán volbami a impeachmentem, zatímco Evropané budou vůči Izraeli chladní, stejně jako Rusko a Čína. To by mohlo vysvětlovat urgentní zvýšení výdajů na obranu, které se snaží prosadit izraelští lídři.

Je důležité započíst také íránskou sebedůvěru, která exponenciálně roste. Írán zasáhl saúdskou ropnou infrastrukturu, poškodil ropné tankery, sestřelil drahé americké UAV a pokračuje ve válce v Jemenu bez toho, aby na mezinárodní scéně za to jakkoliv zaplatil. Připravují Íránci pro Izraelce na tento říjen překvapení? V rozhovoru z 29. září brigádní generál Dror Šalom, šéf výzkumné divize izraelské vojenské rozvědky (Amanu), naznačil takovou možnost. Šalom dokonce řekl, že íránský útok by mohl vzejít z iráckého území, kde mají Íránci infrastrukturu pro rakety a řízené střely schopné zasáhnout Izrael.

Válečné bubny znějí po celém Blízkém východě s nebývalou intenzitou. Současně s tím je stále jasnější, že Netanjahuova sázka na Trumpa se může ukázat coby jedna z nejhorších, jakou kdy nějaký izraelský lídr udělal.

