Kreml plánuje zbavit se závislosti na ropě. Místo toho více oškube vlastní občany

7. 10. 2019

Putinův režim ustavený v době petrodolarového boomu se připravuje na konec tohoto zdroje příjmů, tvrdí Sergej Šelin. Avšak režim si současně přeje "zůstat přesně stejný, jako je teď", což vyžaduje, aby chybějící peníze vyrazil z vlastního obyvatelstva.

Dvě nové zprávy, jedna z ministerstva financí a druhá od centrální banky, ukazují, že se Kreml snaží přizpůsobit nově vznikající situaci.

Ministerstvo prognózuje, že ruské výnosy z ropy mohou klesnout na 40, 35, nebo i 10 dolarů za barel. To naznačuje, že držitelé moci mohou zkoumat, jak udržet sebe a "částečně" obyvatelstvo, pokud k takovému poklesu opravdu dojde. Druhá zpráva tvrdí, že pravděpodobnějším výsledkem je cena ropy ve výši 20-30 dolarů za barel.

To by znamenalo, že příští rok ceny ropy klesnou o polovinu. Inflace v Rusku by v tom případě vzrostla o 8 %, vládě by se nepodařilo udržet současný kurz rublu a došlo by k devalvaci.

Podle tohoto scénáře by importy klesly ze současných 249 miliard dolarů na 177 miliard napřesrok. Po opravě o inflaci by se země dostala tam, kde byla v roce 2006. Současně by zásoba tvrdých měn poklesla o 7 %.

Zpráva centrální banky v takovémto scénáři uvažuje o poklesu reálných mezd jen o 2 %, jenže jde o určitý podvod, protože započítává použití úspor a nových dluhů, jelikož "v těžkých časech spotřeba klesá pomaleji než reálné příjmy".

Přesnější údaj by mohl být pokles příjmů o 4 %. Ale i to podceňuje míru strádání Rusů kvůli novému nárůstu inflace, devalvaci rublu a prudkému poklesu importů.

Takové údaje se mohou zdát extrémně alarmující. Avšak centrální banka a Kreml jsou možná klidnější než ostatní Rusové nebo vnější pozorovatelé.

Režim předpokládá, že se mu podaří vyrazit dost zdrojů z obyvatelstva na to, aby udržel příjmy svých příslušníků - a použije donucovací prostředky na to, aby udržel zbídačené obyvatele na uzdě.

Podrobnosti v ruštině: ZDE