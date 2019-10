Samočistící schopnost

3. 10. 2019 / Beno Trávníček

Nejčastější způsob urovnání nepravostí bývá biřicem. V demokratické společnosti je ale daleko, daleko cennější, když se lidé spolu domluví a ze svého středu zlo vypudí sami. Aby každý věděl, kdo je šmejdem a kdo ne - a proto, že je dobré s ním obchodovat nebo třeba jít na pivo. Samozřejmě vždycky hlodne červík nejistoty, jestli to bude fungovat nebo třeba odolávat korupčním tlakům. Člověk by ale měl být aspoň někdy optimistou!

Nejspíš jste zaregistrovali postup Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR, která zveřejnila, že jejím členem nebude nově nikdo, kdo si to svým chováním nezaslouží. Tím se v dané chvíli řádově snížil počet jejích členů. Evidentně tedy myslí na širokou veřejnost – na solidní nakupování ojetin. Zdá se tak, že problém přetáčení tachometrů a podobných nešvarů by mohl být vyřešen. Do budoucna zřejmě bude stačit obracet se při nákupech ojetin na bazary takto certifikované. Ale to je jen jednoduchý pohled laika – může to být určitě složitější.



Píši o tom ale kvůli té gruntovní myšlence, která by možná mohla být obecně přenosná. Co kdyby například skuteční a moudří zemědělci (kteří pracují v souladu s krajinou, kde hospodaří - ne proti ní), vypudili ze svého středu postbolševické velkolánaře (prostě je společensky znemožnili a tak ekonomicky zlikvidovali); nebo třeba ti skutečně rozumní vlastníci lesů (kteří dostatečně myslí i na jejich společenské funkce) eliminovali svůj opak - rejžáky peněz za prodej dřeva. Bylo by to čistší, optimističtější a veselejší než když bude muset přijít biřic a s ním zákon.



Zajímalo by mne, co si o tom myslí třeba Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Nebo kteříkoliv osvícení lidé se schopností nějakou takovou instituci dát dohromady. Záleží tak vlastně jen na jediném - zda se uvnitř oborů, ve kterých vládne do nějaké míry nepravost, najde někdo odvážný, kdo řekne dost – od teď už jinak.