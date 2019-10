V Paříži ubodal muž čtyři policisty

3. 10. 2019





Zaměstnanec ústředí pařížské policie ubodal čtyři policisty, než byl zastřelen. Zastřelil ho policista, který byl také vážně zraněn, při útoku v historické budově nedaleko katedrály Notre Dame.



Motiv útoku, k němuž došlo ve čtvrtek asi ve 13 hodin středoevropského času, není znám.

Muž, který pracoval na prefektuře na městském ostrově v centru Paříže Île de la Cité už dvacet let, měl bezpečnostní prověrku. K incidentu došlo v uzavřeném prostoru prefektury mimo veřejnost.Jedna zaměstnankyně svědčila: "Byla jsem na schodech, když jsem slyšela výstřely a pomyslela jsem si, že to není normální. Pak jsem uviděla tři policisty, jak pláčí a další plačící kolegy. Nejprve jsem si myslela, že nějaký policista spáchal sebevraždu, pak jsem se dověděla, že někdo policisty ubodal. Policista, který vraha zastřelil, plakal."K útoku došlo den poté, co tisíce policistů se v Paříži účastnily protestní demonstrace proti nízkým platům, dlouhé pracovní době a množství sebevražd mezi policisty.Podrobnosti v angličtině ZDE