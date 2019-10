Lhář Johnson tvrdí, že Británie odejde i neodejde z EU do 31.10.

Aktualizace: Připravuje však Johnson veto odkladu brexitu za pomoci maďarských autoritářů? V pátek byl v Londýně autoritářský maďarský ministr zahraničí. Bylo by to spiknutí s cizí mocí:

Keep an eye on Hungary. The fact that Boris Johnson is saying he'll ask for #BrexitExtension soon after meeting with one of the countries most likely to want to veto the extension request... concerns me.... https://t.co/pR68MRpYy5

Sky News: Soudu ve Skotsku britská vláda sdělila, že Johnson požádá Brusel o odklad, pokud nedojde k dohodě:

A source confirms all this means is that Government will obey the law.



It does not mean we will extend.



It does not mean we will stay in the EU beyond Oct 31.



We will leave. https://t.co/LuVt45rMAr