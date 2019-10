Sdělovací prostředky by antropogenní změny klimatu měly považovat za prokázaný fakt

3. 10. 2019 / Daniel Veselý

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Pokud se zaposloucháte do komentátorské debaty, již Český rozhlas Plus vysílal poslední zářijový den, můžete snadno nabýt dojmu, že banality jako je dikce či údajná hysterie Grety Thunbergové jsou relevantní témata k diskusi. A nejen to. Antropogenní změny klimatu nejsou podle mínění redaktorky týdeníku Echo Lenky Zlámalové prokázaným faktem, neboť výkyvy klimatu tu přece byly vždy a žádné zásadní nebezpečí nám nehrozí. To je klasický, byť jediný argument, s nímž popírači antropogenního globálního ohřívání (ano, pojem oteplování již pomalu nahrazuje termín ohřívání) mohli až do nedávna bezstarostně šermovat.