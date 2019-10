Když zemřel Karel Gott, Andrej Babiš ukázal svou politickou sílu

3. 10. 2019 / Boris Cvek

To samé jsou jeho gesta v souvislosti se smrtí Karla Gotta. Ukazuje svoji sílu. V žádném případě se nad tím nechci rozhořčovat a zamýšlet se nad nějakou normalizační kontinuitou. Bez ohledu na své názory na Karla Gotta mu státní pohřeb přeji. Symbolický pohřeb jedné epochy (nebo spíše bezčasí). Vážný problém se státním pohřbem v Gottově případu je ten, že je to politický akt, který byl zatím dopřáván jen prezidentům. Jaký politický odkaz Karla Gotta takovým aktem budeme chtít uctít?

Pro mne to nikdy nestálo tak: Gott a Kryl. Pro mne to bylo vždy: buď Gott, nebo Kryl. A tedy Kryl. Kdyby dnes zemřel Kryl, jistě by státní pohřeb neměl. Jací voliči by vlastně za ním stáli? Na druhou stranu Gott byl ten, kdo logicky – a to nesporně i mimo normalizační prostředí v západním Německu – získal srdce milionů lidí. Taková je popkultura, takoví jsou lidé. A s těmi lidmi je třeba počítat. Ne jako s nepřáteli. Dokonce si myslím, že jim rozumím.

Takže jsem vlastně chtěl pochválit politický um Andreje Babiše. Proti Karlu Gottovi nemá smysl v souvislosti s jeho úmrtím nějak bojovat nebo ho zpochybňovat. Babiš má tak všechny trumfy v ruce a je v tom svým životopisem autentický.

Ano, je to minulost, minulost, která pomalu odchází, ale my, kteří jsme měli v době listopadu 1989 ještě dětský věk, odcházíme s ní. A co si o „naší době“, symbolizované úspěchem Karla Gotta, budou myslet ti mladší? Možná vůbec nic. Stejně jako já si nemyslím prakticky nic o R. A. Dvorském, ačkoli jsem byl ujišťován, jak úžasně populární zpěvák to kdysi byl. Asi neznám ani jednu jeho písničku.