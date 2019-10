Michael Barnier: Za divoký brexit ponese stoprocentně vinu Británie. My ho nechceme

5. 10. 2019





Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit, zdůraznil v sobotu večer, že vláda Borise Johnsona bude muset nést plnou zodpovědnost za divoký brexit. Více než tři roky trvající rozhovory mezi Bruselem a Londýnem jsou totiž na pokraji kolapsu. Barnier varoval, že k dohodě nemůže dojít, pokud Londýn během několika málo dnů nepředloží nové návrhy. Pokud to Londýn odmítne udělat, a dojde proto k divokému brexitu, Evropská unie to bude hodnotit jako záměrnou volbu Johnsonovy vlády.



"Pokud oni nezmění svůj postoj, nemyslím si, na základě mandátu, který jsem dostal od evropské sedmadvacítky, že můžeme pokroči," řekl Barnier v sobotu v Paříži na akci deníku Le Monde.

SUNDAY TELEGRAPH: Johnson to sabotage EU if forced to delay Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/2tNQDQILPk — Neil Henderson (@hendopolis) October 5, 2019

Westminster voting intention:



CON: 38% (+2)

LAB: 23% (-1)

LDEM: 15% (-5)

BREX: 12% (+1)

GRN: 4% (+2)



via @OpiniumResearch, 03 - 04 Oct

Chgs. w/ 27 Sep — Britain Elects (@britainelects) October 5, 2019

Barnier dodal: "Chci to říct naprosto jasně. Divoký brexit nebude nikdy volbou Londýna. Byla by to - a používám podmiňovací způsob, protože pořád doufám, že se dohodneme - byla by to vždycky volba Británie, ne naše. My jsme na to připraveni a učinili jsme opatření na ochranu našich občanů a našich podniků. Ale nechceme to."Londýn zdůraznil, že neustoupí a že ustoupit musí Brusel.Barnier poukázal na to, že nejnovější Johnsonovy "návrhy" ohrožují evropský trh: "Jsme jednotný trh. To je kompletní ekosystém, se společnými právy, společnými normami, společnými standardy, společnými pravidly, společným právním systémem. Vyžaduje to kontroly na hranicích."Johnson bude čelit dalším obtížím v neděli, kdy bude edinburský soud rozhodovat v případě, který mu předložili aktivisté proti brexitu, kteří chtějí zajistit, aby Johnson podle zákona požádal o odklad brexitu, pokud nebude uzavřena dohoda Británie s Bruselem o brexitu do 19. října.Šílený projohnsonovský deník brexitérských fundamentalistů financovaný ze zahraničí oligarchy bratry Barclayovými Sunday Telegraph vyhrožuje, že bude-li Johnson nucen zažádat o odklad brexitu, jmenuje evropského komisaře, který bude záměrně blokovat a vetovat veškerou práci Evropské komise. (Komentátoři poukazují na to, že je to nemožné.)Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění posílili Johnsonovi konzervativci na 38 procent:Podrobnosti v angličtině ZDE