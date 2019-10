Brexit dodal velšskému nacionalismu novou přitažlivost

2. 10. 2019

Probíhá posun k občanštějšímu, inkluzívnímu ideálu, který vidí Wales jako nezávislý stát v rámci větší federální EU, upozorňuje Rhiannon Lucy Cosslettová.

Když jsem naposled navštívila rodinu v severním Walesu, byla jsem povzbuzena slovy "Cofiwch Dryweryn" (pamatujte na Tryweryn) vyvedenými na několika zdech. Četla jsem o tom, jak se vlastenecké heslo šíří po celé zemi, ale na vlastní oči jsem ho neviděla. Označte mě za velšskou nacionalistku se skelným pohledem, pokud chcete, ale cítila jsem se dost dojatě. Od doby, kdy jsem byla holčička a otec mě posadil do auta, aby mi ukázal, kde kdysi stála vesnice, znám historii komunity Capel Celyn zaplavené v roce 1965 kvůli nádrži pro Liverpool v údolí Tryweryn a toho, jak se stala nacionalistickou kauzou.

Opakované ničení původního graffiti, které básník Meic Stephens namaloval v 60. letech a které nyní získalo ochranu, vedlo k jakési virální kampani, při níž se nápis Cofiwch Dryweryn objevoval na zdech a hromadách strusky, podél cest a nedaleko pláží - a dokonce na horách.

Od brexitu probíhá oživení zájmu o velšskou nezávislost. Nedávný průzkum YouGov zjistil, že třetina lidí ve Walesu by podporovala velšskou nezávislost, pokud by to znamenalo, že země zůstane v EU. Mezi respondenty ve věku 18-24 let roste toto číslo na 42 %. Dochází k tomu po shromážděních za nezávislost v Cardiffu, Merthyr Tydfilu a Caernarfonu - kde pochodovalo 10 000 lidí. Z evropských voleb možná vyšla vítězně Brexit Party, ale Plaid Cymru, která vystupovala coby strana velšského setrvání v unii, se s 22,4 % umístila druhá a poprvé ve Walesu přeskočila labouristy. To lze částečně připsat naprostému zoufalství nad politickým chaosem ve Westminsteru po referendu.

Moderní velšský nacionalismus už není jen otázkou jazyka, ačkoliv pro ty z nás, kdo hovoří velšsky, to bude vždy součástí rozpravy. Posun strany Plaid Cymru k občanštější, inkluzívní formě nacionalismu, která jako v případě skotské SNP vidí Wales coby nezávislý stát v rámci širší federální EU, si může nárokovat, že zastupuje kohokoliv, kdo žije ve Walesu - nejen ty, kdo hovoří velšsky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE