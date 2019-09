Proč by Angličané hlasovali pro lháře a podvodníka Johnsona?

30. 9. 2019 / Jan Čulík





Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že by Johnsonovi konzervativci "jasně porazili labouristy", píše český tisk.

Proč je tedy lidé volí, když je Johnson podvodník, ptá se Radek Mokrý.



Jan Čulík:



Zaprvé, poté, co se úplně v Británii rozložila třídní příslušnost voličů (už v podstatě neexistuje, že by dělnická třída hlasovala pro labouristy a zbohatlíci pro konzervativce, brexit toto třídní rozdělení úplně rozbil) je nesmírně obtížné provádět průzkumy veřejného mínění a ty průzkumy se jednak od sebe velice liší, zadruhé jsou nespolehlivé. V důsledku existence sociálních sítí se také mění metodologie, jak se tyto průzkumy provádějí a je v současné době nepevná, kromě toho výzkumníci přiznávají, že jim lidé při průzkumech prostě lžou. Levice si v Británii také stěžuje, že většinu průzkumů veřejného mínění dělají firmy či aktivisté spojení s Konzervativní stranou, takže jsou prý ty průzkumy "zásadně zkreslené". V britském tisku na rozdíl od českého tisku se ale v těchto dnech usuzuje, že průzkumy jsou chaotické a že volby zřejmě povedou k vzniku dalšího nerozhodného parlamentu.



Některé průzkumy však skutečně ukazují, že konzervativci nad labouristy volebně vedou - pro náskok konzervativců nad labouristy je několik důvodů.



Labouristická strana na svém nedávném výročním kongresu odmítla jasně definovat svůj postoj k brexitu, takže voliči namítají, že netuší, jaký je vlastně její program. Není tedy divu, že nerozhodná strana ztrácí voliče.



Co se týče volební podpory pro Borise Johnsona, navzdory jeho skandálům a lžím, myslím, že důvodem je toto:



- Lidé mají rádi politika, který se prezentuje jako rozhodný a agresivní. Když Margaret Thatcherová zahájila válku proti Argentině o Falklandské ostrovy, její volební popularita stoupla do nebes. Lidi prostě chtějí, aby "jejich" politik byl ochoten "někomu dát přes držku". Lži a podvody jim nevadí. Viz Babiš v ČR.



- Ohledně brexitu, Angličané nerozumějí, že se věc beznadějně táhne tři roky v chaosu prostě proto, že je brexit nerealizovatelný. Původní premisa brexitérů byla, že odejít z EU bude nesmírně jednoduché, protože Británie je světově neuvěřitelně důležitá země, všechny ostatní státy si kleknou na kolena a dají Británii veškeré výsady. Bude moci z EU odejít, ale zachová si všechny výhody členství. Ukázalo se, že to byla pohádka, jenže mnoha Angličanům to stále nedošlo. Domnívají se, že skutečnost, že dosud nebyl brexit realizován, je "spiknutím zrádných anglických elit".



- Johnson je u určité části anglické veřejnosti populární pro své razantní výroky. Výroční kongres konzervativců se nyní koná pod heslem "Get Brexit done!" "Brexit uskutečníme!" Angličané nerozumějí tomu, že brexit nelze uskutečnit jedním rázem - i po divokém brexitu bude Británie dlouhá léta zoufale vyjednávat s EU o přístup na její trhy. Lidé už mají "nerozhodnosti" a "chaosu" ohledně brexitu plné zuby a domnívají se, že vypadnutím z EU bude věc projednou a klinicky a rychle vyřešena. Neuvědomují si, že je to nemožné.



- Johnson goebbelsovsky využívá techniky mechanického opakování jednoduchých hesel. Proevropští poslanci jsou "zrádci". "Brexit realizujeme bezpodmínečně do 31. října". "Postoj parlamentu je kapitulace". "Kapitulace, kapitulace, kapitulace". Pod vlivem amerického mccarthyovského ideologa Cohna používá Johnson techniky, kdy opakovaně a drze, stokrát za den, opakuje své lži. Na lidi to opakování působí.





