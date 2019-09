Varování pro všechny: Záměrné vyvolávání nenávisti funguje. Dá se na tom vybudovat kariéra. Ale co pak?

26. 9. 2019





Labouristická poslankyně Jess Phillipsová položila ve čtvrtek Dolní sněmovně "naléhavou otázku" ohledně nenávistného jazyka, jakého používá ve Sněmovně Boris Johnson. Její projev je závažným varováním pro nás pro všechny. I země s ctihodnými demokratickými kořeny se může rychle propadnout do nenávisti. (JČ)





Jess Phillips:



Používání výrazů včera a v minulých týdnech jako "kapitulační zákon""válka", "zrada", "zrádci" - to zjevně bylo vyzkoušeno na pracovních seminářích a záměrně je těchto výrazů intenzivně používáno cíleně vyvolávat nenávist a konflikty.Rozumím tomu, funguje to.Není to upřímné. Je to totálně naplánované. Je to stoprocentně připraveno jako umělá strategie, kterou kdosi vypracoval s cílem poškodit naši zemi a vyvolat v ní nenávist.Když slyším o vraždé mé kamarádky Jo Coxové a vidím, co to ve mně a v mých kolezích a kolegyních vyvolalo, jak se bojíme, když slyšíme, že to pan premiér charakterizoval jako humbuk, já vlastně nepociťuju vůči panu premiérovi zlost, je mi líto vás, kteří musíte podporovat jeho linii.Lidé naproti mně (na konzervativních lavicích v parlamentě) vědi moc dobře, jak děsivé to bylo charakterizovat vraždu mé kamarádky jen jako humbuk.Chci požádat pana premiéra, aby se omluvil a chci mu říct, že nejodvážnější, nejsilnější věcí je říct "omlouvám se" - bude vypadat dobře a lidi, kteří chtějí brexit, to nerozezlí, pokud se aspoň projednou zachová jako státník.Nadávat mi, přičítat mi a mé mrtvé kamarádce slova, které jsme neřekly, to mě rozhněvalo, a mám i strach, ale nebudu reagovat, protože pan premiér chce, abych reagovala, abych se přidala k chaosu, který udržuje tuto nenávist a tento strach na našich ulicích.Já bych jen chtěla požádat pana ministra, aby požádal pana premiéra, aby se v soukromí se svými poradci a s některými svými kolegy setkal se mnou a s mými přáteli z rodiny Jo Coxové, abychom mu mohli vysvětlit svůj smutek a vysvětlili mu, proč je to tak odporné, že se rozhodl vyvolávat v zemi konflikty, namísto toho, aby byl státníkem.