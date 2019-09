Klimatická změna, Greta Thunberg a český internet

25. 9. 2019 / Vladimír Novák





Pokud Vám doktor najde rakovinu prostaty, také mu neodpovíte: můj kamarád pekař tvrdí, že je to jen zácpa a já mu věřím. Když Vám automechanik řekne, že máte porouchaný válec v motoru, neodpovíte: stačí jen dofouknout pneumatiky a bude to dobré, podle rady vašeho bankovního poradce. V případě klimatické změny to jsou právě vědci a ne pekaři, dělníci, bankovní poradci, doktoři či politikové, kteří přináší děsivé zprávy o dopadech klimatických změn na naší planetu a jak moc se životy lidí, zvířat a rostlin změní v následujících desetiletích. Pokud nás tedy vědci upozorňují, že sucha v České republice budou stále horší a že již teď mají negativní vliv na výnosy v zemědělství (místy ztráty výnosu přes 40% [1]), neodvracejme se od nich. Naslouchejme jim, když k nám mluví. A oni se opravdu snaží, zakládají iniciativy jako Covering Climate Now [2], a nezůstávají zalezlí někde v koutě své laboratoře.





Proč je vlastně důležité vědcům naslouchat? Protože jinak mladší z nás budou stárnout a děti těch starších vyrůstat ve světě, který jsme my zničili. Ano, zničili! Nám a našim rodičům byl zanechán svět, který nebyl dokonalý, ale oplýval životem a různorodostí. Hlavně to byl svět, který měl budoucnost. My ale zanecháme svět, ve kterém bude život těžší, ve kterém se bude bojovat o ztenčující se zdroje. Ve kterém části světa budou negativně ovlivněny nedostatkem vody a jiné budou zatopeny [3]. Sužující vedra budou ničit vegetaci: lesy a plodiny, které nás živí [4]. Dojde k urychlení hromadného vymírání biologických druhů, které již teď probíhá [5, 6]. Vymírání těch rostlin, zvířat a mikroorganismů, na kterých náš život plně závisí.







A to je právě zpráva, kterou se nám Greta snaží předat: konejme, abychom nežili my a naše děti v takovémto světě. Je to velmi jednoduchá zpráva, založená na nejlepších poznatcích naší civilizace. A přesto budí neuvěřitelné kontroverze. Česká verze sociální sítě Facebook je v plném varu. V příspěvku na stránce ČT24 o projevu Grety na summitu OSN najdete spoustu komentářů, které vyjadřují že je tato slečna:





duševně chorá / postižená / retardovaná,

komunistka / pionýrka, herečka, fanatička, cvičená opička,

loutka bez činu nebo návrhu, jak zachránit planetu,

zmanipulovaná ekoteroristka,

záškolačka, která by se měla vrátit do lavic.

Musím podotknout, že komentáře na stránce ČT24 jsou “civilizované” ve srovnání se stránkou Česká soda. Jen namátkou několik příkladů pro představu o úrovni komentářů:





A cvičení delfíni nebo kosatky by nebyli? :D Nebo recitace z Památníku Puškina?

Rok 2019 a cely svet s politiky v prednich radach nasloucha pomatenemu postizenemu decku..to jsme to dopracovali.

OMG. Magor? Každopádně tak mluví. Nevynechala léky?

budouci eko-teroristka meli by ji zavrit do blazince nez nekoho zabije

Tato mladá slečna našla odvahu postavit se a říct vlastně

co

? Že svět se mění a že my lidé na tom máme velký podíl. Že máme naslouchat vědcům, kteří nám pomáhají pochopit, co se s naší planetou děje. A že je nejvyšší čas s tím něco udělat a nesedět nečinně v domě, který hoří. To přeci není nic kontroverzního, tak proč ty útoky na její osobu? Protože je mladá, protože má zápal pro danou věc a nebo protože má Aspergerův syndrom? To přeci také nejsou důvody se do ní opírat. A proto se obávám, že tyto útoky nejsou o ní a její práci. Ale o nás a o našich názorech, které jsou formovány pekaři, dělníky, bankovními poradci, doktory či politiky. Ale bohužel ne vědci. Bez vlastnictví argumentů a fakt nám nezbývá, než použít osobních výpadů. A tak klesáme na samé dno mezilidské komunikace, kde podpásové údery na psychický či fyzický vzhled jsou jedinou možnou zbraní, která nám dovoluje schovat naši neznalost a naši bezbrannost. Taková komunikace je ale úplná ztráta času, jelikož nám nepřináší žádný výsledek, žádné řešení nebo porozumění.





Proto apeluji, začněme naslouchat vědcům, čtěme jejich publikace, blogy, rozhovory s nimi. A nespoléhejme se na pekaře, dělníky, bankovní poradce, doktory a hlavně vůbec ne na politiky, že nám pomohou pochopit klimatickou změnu. Jsou to jedině vědci, kteří k tomu mají podrobné znalosti. Použijme výsledků jejich práce a konfrontujme politiky, kteří nám lžou a zlehčují dopady měnícího se klima na život na naší planetě. Poslouchejme také jejich rad, jak my sami můžeme přispět ke zlepšení stavu naší země. A nikdy nezapomínejme, děláme to pro sebe samé a naše děti.









[1] www.intersucho.cz

[2] https://www.nature.com/articles/d41586-019-02734-x

[3] https://www.nature.com/articles/d41586-018-05849-9

[4] https://www.nature.com/immersive/d41586-019-02711-4/index.html

[5] https://www.pnas.org/content/114/30/E6089 )

[6] https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn