Okraje silnic se mohou stát chráněnými přírodními koridory

27. 9. 2019



Nové předpisy by ušetřily peníze, a vedly by k rozšíření obrovského množství polního kvítí



Británie by mohla mít o 400 miliard více polních květin, kdyby se tráva na okrajích islnich sekala později a méně často



Charitativní organizace Plantlife apeluje na změnu celostátních předpisů pro sekání trávy u silnic. Tráva u silnic by se neměla sekat čtyřikrát do roka, ale jen dvakrát, a to až poté, co se vysemení polní kvítí. Obnovilo by to diverzitu květin a úřadům by to ušetřilo peníze.







Okraje silnic se v Británii staly nesmírně důležitým habitatem pro více než 700 druhů polního kvítí, včetně druhů divokých orchidejí. Okraje silnic jsou tak stále důležitějšími koridory pro volnou přírodu, umožňující šíření rostlin, květi a bezobratlovců po jinak stále více roztříštěném venkově. Ale od roku 1990 došlo k poklesu květinové rozrůzněnosti na okrajích silnic o dvacet procent, hlavě kvůli přehnanému sekání trávy.



Doporučuje se, aby se sekání odložilo až na srpen a aby se odstraňovala posekaná tráva, čímž by se snížila plodnost půdy a umožnilo by to šíření většího množství polního kvítí.



Navrhované nové předpisy uznávají, že někteří občané považují neposekané okraje silnic za "zanedbané", ale upozorňují, že by stačilo posekat úzký pruh na samém okraji silnice, což vyvolá dojem, že je okraj silnic udržovaný.



Podrobnosti v angličtině









