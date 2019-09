Je to ostuda, jak ho zmanipulovali rodiče, aby prosazoval jejich levicovou agendu

25. 9. 2019

Sir David Attenborough: Viděl jsem přírodu v její snad nejvíce fascinující existenci, plné života. Avšak byl a jsem také svědkem ohromujících změn. Změn, které dnes ohrožují samotné naše civilizace. Stojí za to se zamyslet nad tím, že naše civilizace vznikly především v důsledku klimatické stability za posledních 12 000 let. Problém je, že jsme tu stabilitu začali považovat za něco daného. A naše stabilní, spolehlivá planeta už neexistuje. Dopad této destabilizace bude mít hluboký dopad na všechny země na světě. Když o tom začnete uvažovat, není zřejmě dnes žádná více znepokojující myšlenka. Jediné podmínky, jaké lidé kdy znali, se mění a mění se rychle. V roce 2020 máme klíčový okamžik v historii. Někteří tomu říkají superrok. Dojde k zásadním globálním rozhodnutím ohledně klimatu, přírody, oceánů a rozvoje. Nic není důležitějšího a dalekosáhlejšího. Jestliže jsme kdy potřebovali silný signál od světových politiků, že tento problém vyřešíme, je to nyní. To, co my uděláme v následujících několika letech, určí následujících několik tisíc let.