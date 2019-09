Klimatologové znovu varují: Oceány jsou v krizi, ledovce tají a mořská hladina se zvyšuje

Taje permafrost a pokud nezačnou rapidně klesat emise skleníkových plynů, uvolní ze z permafrostu desítky až stovky miliard tun oxidu uhličitého a metanu do atmosféry, což ještě prohloubí klimatickou krizi.

Hladina moře stoupne do konce století až o jeden metr, pokud globální oteplení překročí 3° C, což je oteplení, ke kterému za stávající situace směřujeme. To může vést mimojiné k přemístění milionů lidí z pobřežních a ostrovních oblastí.