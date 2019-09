Výpověď whistleblowera: Bílý dům se snažil ututlat aféru s Trumpovým telefonátem

27. 9. 2019

Prezident Donald Trump tlačil na Ukrajinu, aby se vměšovala do voleb v roce 2020 - a představitelé Bílého domu se to snažili ututlat. Tvrdí to stížnost vládního whistleblowera publikovaná ve čtvrtek.



Whistleblower tvrdí, že "hluboce znepokojení" představitelé Bílého domu vyhlásili poplach kvůli Trumpově snaze přesvědčit ukrajinského lídra, aby zahájil vyšetřování proti potenciálnímu rivalovi Joemu Bidenovi a jeho synu Hunterovi. Trump najal svého osobního zástupce Rudyho Giulianiho, který se sešel s ukrajinskými představiteli kvůli získání kompromatu na Bidenovy. Trump také podle stížnosti údajně protlačoval věc zastavením vojenské pomoci Ukrajině a zrušením cesty viceprezidenta Mikea Penceho do Kyjeva. Pro Trumpovo úsilí byl centrální telefonát z 25. července, v němž Trump požádal ukrajinského lídra, aby mu udělal "laskavost" a vyšetřoval Bidenovy. Tento hovor byl tak znepokojující, že představitelé Bílého domu začali diskutovat s právníky, jak s ním naložit kvůli pravděpodobnosti "že byli svědky prezidentova zneužití úřadu za účelem získání osobní výhody", uvádí se ve stížnosti. Během několika dní, uvádí whistleblower, představitelé přenesli záznamy telefonátu na servery chráněné kódovanými hesly, na nichž se normálně ukládají údaje podléhající utajení v zájmu národní bezpečnosti. "Tato řada akcí podle mne podtrhuje, že představitelé Bílého domu chápou vážnost toho, co v telefonátu zaznělo," napsal whistleblower. Stížnost dále tvrdí, že představitelé Bílého domu whistleblowerovi sdělili, že to nebylo poprvé, co přepis rozhovoru mezi Trumpem a světovým lídrem byl přesunut do utajovaného systému "kvůli ochraně politicky citlivých... informací". Ačkoliv anonymní whistleblower nebyl osobně svědkem popisovaných událostí, tvrdí, že více jak půl tuctu amerických představitelů jej informovalo o tom, co se údajně stalo - a že jejich výpovědi byly navzájem konzistentní. Podrobnosti v angličtině: ZDE

